Cómo se usa la ivermectina para tratar o prevenir el COVID-19

En las últimas semanas la ivermectina en India frenó la ola de contagios y muertes por la variante Delta de coronavirus. Se trata de un medicamento utilizado para tratar parásitos como aquellos que se presentan en los intestinos de animales y los que producen sarna en humanos.

Sobre este tema, el infectólogo Roberto Hirsch habló con El Interactivo (lunes a viernes de 13 a 14 por Facebook y YouTube de El Ciudadano) sobre la situación epidemiológica de Argentina ante el avance de la Delta y el uso de la ivermectina para tratar o prevenir el COVID-19.

-¿India pudo contrarrestar un poco la variante Delta con el uso de ivermectina?

- "India tuvo un gran problema con la OMS, que le prohibió el uso de ivermectina y por lo cual hace pocos días condenaron a muerte a la funcionaria de la OMS que no lo permitió. Tuvo que huir de India. En los lugares de la India donde lo utilizaron, indudablemente parece que anduvo muy bien, porque les bajó la mortalidad al 80%. En India anduvo muy bien".

“En realidad ivermectina funciona en todas las variantes por el efecto que tiene, no tiene efecto como la vacuna que actúa sobre ciertas proteínas o en la fabricación de ciertos anticuerpos que vienen en la vacuna. La ivermectina actúa directamente en la replicación de los virus y todos estos virus o la replicación de los mismos son todos iguales. El virus es el mismo, cambian algunas proteínas donde la multiplicación donde el virus va de citoplasma al núcleo y del núcleo vuelve a salir al citoplasma cuando estalla la célula, hace que esa multiplicación en cantidad se produzcan algunos errores en la fabricación de nuevos virus. Esas proteínas diferentes son variantes, por eso cuando recircula mucho el virus es que existen gran cantidad de variantes. Eso ocurre cuando uno vacuna por partes", explicó el infectólogo.

Y añadió: "Lo que pasa es que aumenta la cantidad de portadores asintomáticos de la enfermedad, porque cuando la gente se enferma queda aislada, o sea que no anda paseando. En cambio, el vacunado es un tipo que sigue caminando por todos lados y sigue multiplicando al virus. Siempre los países que han vacunado en cantidad tuvieron estos brotes y variantes, eso pasó en Chile, Uruguay, Israel, el Reino Unido. Eso hasta que se alcance la inmunidad con la vacuna, y ahí la cosa anda bien".

“La ivermectina actúa de varias formas, una frente al virus. Al virus o le hace agujeros en la cápsula y entran iones o inhibe la incortina que es una proteína que lleva el virus del citoplasma al núcleo que es donde están los receptores. Entonces el virus no puede multiplicarse y se muere. Pero la posibilidad más importante que tiene ivermectina es que es inmunomodulador, eso significa que esta enfermedad se produce por una reacción del propio organismo frente a las proteínas del virus. Por eso también se produce a veces en los vacunados, frente a la proteína del virus, entonces pasa que hay dos tipos de mononucleares; tipo uno o Alfa y tipo dos o Beta. Los uno son protectores del organismo que activan la hiperinflamación para defendernos de la enfermedad. Los otros hacen que esos macrófagos mononucleares frenen la actividad de los mononucleares anteriores", aseguró el especialista en charla con El Ciudadano.

En esa línea, siguió: "Entonces, en lugar de una inflación grande hay una inflamacioncita que a veces es asintomática o es poco sintomática. Eso se hace con los intermediarios químicos, la ivermectina actúa entre esos intermediarios haciendo que este proceso no se produzca. Por eso cuando la invermectina se usa en tratamientos hay que hacerlo precozmente, no porque no actuará después, pero el proceso inflamatorio desencadenado ya está.

“Cuando se usa precozmente para directamente el proceso y yo tuve amigos que se habían contagiados por contacto estrecho, no sabían y venían tomando ivermectina como profilaxis pero no como contacto estrecho, a dosis muy bajas y tuvieron 37,1 y moqueo de 48 horas. Por supuesto que se fueron a hisopar rápidamente y dio negativo, que se negativizó al 4º día. Fijese el impacto de esta droga maravillosa frente a este virus, otros virus, al cáncer, al HIV, la epilepsia. Encima es barata, por eso no sirve, porque no es negocio de nadie y además tiene la patente vencida y la puede fabricar hasta el farmacéutico de la esquina", sostuvo el doctor Hirsch.

-Da la sensación que no se habla mucho de esto ¿por qué?

- "La ivermectina está prohibida en todas las redes informáticas, porque se ha prohibido su uso. La gente que fue a gestionar en el Senado de Estados Unidos la ivermectina tiene prohibido publicar el último meta análisis que es del primero de julio de este año en el Journal of Epidemiology, no lo pueden publicar porque está prohibido. En el país hay varias provincias que han adoptado la ivermectina, algunas la usan, como La Pampa, Tucumán, Corrientes, Jujuy y Salta".

“En distintos países del mundo también en Eslovaquia, India, en ciertos lugares de Estados Unidos la usan como profilaxis como nosotros la usamos hace un año. Yo estoy en el primer lugar de exposición del hospital Muñiz y todavía no me enfermé. Y todos los 162 que tomamos ivermectina en forma ininterrumpida nadie se enfermó, hace más de un año que la tomamos en forma salpicada, ahora hay que tomarla un poco más porque este virus hace que la cepa Delta al multiplicarse más rápido que las otras y tiene mayor unidad con los receptores. Eso implica que si antes tardaba un segundo en pegarse al receptor ahora va a tardar un cuarto de segundo. Si antes tenía mil, ahora voy a tener cien mil virus, por lo cual el contagio es más cercano", concluyó el médico infectólogo.