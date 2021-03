Cámera y la segunda ola: "Si no nos cuidamos tendremos muchos fallecidos"

Con la vuelta a clases el aumento de casos y consultas por COVID aumentaron en los últimos días, ante la posibilidad de que Argentina restrinja alguna de sus actividades y con la esperanza puesta en la vacunación, el médico y asesor presidencial Luis Cámera habló sobre avance de la inoculación en nuestro país, advirtió sobre la necesidad de contar con más dosis para inmunizar a la población ante una probable llegada de una segunda ola de contagios por coronavirus.

Cámera es médico del hospital Italiano y miembro del comité de consulta del presidente, y fue entrevistado en el programa El Interactivo que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano alertó que en un mes aproximadamente la segunda ola de la enfermedad llegará a la Argentina y estimó que podría haber 10 mil muertos por mes.

“Lo dice todo el mundo, no lo digo yo. El boom lo vamos a tener en Latinoamérica empezando el otoño. Es posible que este virus tenga una cierta invernalidad, que aun estando todos vacunados cabe la posibilidad que tengamos que usar barbijo todos los inviernos de ahora en más porque este virus va a estar circulando" indicó.

"Además nosotros tenemos la segunda ola por delante, Colombia, también Perú, obviamente empezó antes Uruguay y Chile. Está en nosotros que esa ola se retrase y sea lo más leve posible" manifestó Cámera.

Al consultarle si se debería tomar medidas restrictivas como las adoptadas hace un año expresó: "Yo creo que el Ministerio lo va a proponer, porque ya lo hicimos nosotros en el cuerpo de asesores cuando todavía estaba Vizzotti coordinando el grupo, el doctor Castelli y creo que también Costa. Hicimos un programa para cuando las provincias se pusieron muy mal, en función de una cuarentena única, se había elaborado un proyecto muy bueno que indicaba si se duplicaban los casos, las camas de terapia ocupadas, se debería ir cerrando lugares, entre 10 y 14".

Y continuó: “Para mí mientras tanto hay que seguir concientizando de cuidados a la población" y reflexionó "lo que ve en la calle es que hay un grupo muy grande de gente que no logra comprender y es como que estamos dejando que el destino decida. Yo creo que una parte la tenemos que decidir nosotros, no solo el destino y el virus" indicó.

Y agregó: "Hay relajamiento en los que ya tuvieron el virus. ¿Aprendimos o no del año pasado? El otro día vimos que de un viaje de egresados volvieron 45 casos positivos de Cancún".

"En este momento yo no estaría a favor de cerrar las fronteras, sí tener mucho cuidado con los lugares donde hay circular viral. Decirle a la gente que no se vaya a Brasil de vacaciones, a menos que sea algo estrictamente comercial".

Y amplió "lo que más me preocupa que San Pablo es Uruguayana, que es la ciudad que está en frente y es por donde pasa la inmensa mayoría de los camiones, porque en frente está Paso de los Libres, Corrientes. Igual el otro paso que es el Santo Tomé y una ciudad que está pegada a la otra, que está en Misiones, donde una calle separada, todo el sur de Brasil está incendiado está ahí" manifestó.

“Hay muchas proyecciones con barbijo, sin barbijo, con un peor escenario o mejor, con y sin vacunas, eso tenemos que ver, nosotros estamos ante un escenario de poco resguardo" manifestó y aseveró " lo dice todo el mundo que en abril empieza la invernalidad del virus. Por eso tenemos que estar preparados porque hay una parte que nos corresponde a nosotros, tenemos que tratar de frenar eso y enlentecer para darle tiempo a las vacunas que vienen no a la velocidad que hubiéramos querido".

Y continuó: "El verdadero antídoto son las vacunas, pero hay que darle tiempo. El Reino Unido vivió un momento muy complicado y después comenzaron a inocular, tuvieron que pasar ese tsunami. Nosotros podemos adelantarnos y podemos hacer cosas al verlo" insistió.

Ola en Chile y efectividad de las vacunas

"Me parece que antes de vacunar había varias localidades en Chile que estaban con rebrote para mí que la vacuna les llegó un poquito tarde. Por otro lado, ellos tienen la vacuna Sinovar que tiene menos efectividad, no es como la Sinopharm, de 10 personas protege a 9" indicó y agregó "ellos empezaron la ola antes, como le pasó al Reino Unido".

“Los resultados serán relativamente similares en todos los países, porque el virus pasa, como sucede en las provincias. Corrientes aguantó 11 meses y finalmente entró por la frontera".

"Además América tiene una forma de la epidemia distinta, eso vengo diciendo desde mayo. América tiene la meseta muy prolongada nosotros no llegamos al nivel 0, no sé si queda claro, es como un serrucho, llega la segunda ola, subimos y bajamos. Eso se debe por el componente socio sanitario de América, por lo laboral y conductual de muchas personas".

"Latinoamérica tiene cultura de la feria y el mercado, otro que tiene cultura del mercado es China. Eso hace que América tenga epidemias muy prolongadas, que nunca baje a 0, siempre estamos con el bicho delante" indicó.

"Mendoza hace unos días presentó un proyecto a la Nación que tenía que ver con que se permitiera el turismo por el paso de chilenos vacunados".

"Lo que se está diciendo es que uno puede tener un contagio nasal y toser, por eso seguimos recomendando que el vacunado también use barbijo. Yo me tengo que solidarizar, porque sino mis dos amigos que tengo al lado van a dejar de usar barbijo. Hay que ser solidario con el que no está infectado, no se vacunó y eventualmente puede ser presa del virus" cerró.