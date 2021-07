La Sociedad Argentina de Medicina (SAM) realizó un estudio en el que incluyó que personas adultas internadas por COVID-19 en varias provincias de la Argentina, desde marzo a octubre de 2020. El registro incluyó información de 4.700 pacientes en 37 centros de todo el país.

El objetivo de este estudio es obtener información sobre los pacientes con coronavirus moderado o grave en el país, y para ello recopiló información con el fin de describir las características epidemiológicas, manifestaciones clínicas, tratamientos, complicaciones, factores de riesgo, cuidados críticos y mortalidad.

Para profundizar sobre este tema, el médico asesor de Alberto Fernández y jefe de Geriatría del Hospital Italiano, Luis Cámera, habló con El Interactivo (lunes a viernes 12.30 por Facebook y YouTube de El Ciudadano) y explicó en qué consiste la investigación y aseguró que la "variante Delta es el principio del fin de la pandemia”.

“El coronavirus tiene particularidades distintas en cada continente y cada país. Es importante que nosotros miremos Europa, pero hay que usar un coeficiente de conversión. Conviene tener datos propios por eso. La OMS decía 38° para la fiebre, pero todavía el Ministerio de Salud hasta hace un tiempo decía 37.5°. De entrada nos dimos cuenta de cuáles eran los síntomas atípicos, como dolores musculares, cefaleas, sensación de náusea, diarrea. Después fuimos viendo que en realidad la heterogeneidad de síntomas en nuestro país es muy diferente a la descripción clásica.", expresó Cámera.

En ese sentido, el especialista agregó: “Además incorporamos elementos socioculturales durante la evolución de la enfermedad y hemos colocado un interrogatorio hecho por médicos, no por un sociólogo, sobre condiciones económicas y de escolaridad. En América dije que era una enfermedad de gente pobre, lo hemos demostrado. Pero por la alta contagiosidad irradia a los otros sectores. Este es el primer trabajo que demuestra que hemos colocado un componente social a la enfermedad como factor que ayuda y la escolaridad. Cerca de un 30% no completó la escuela primaria, es un dato duro y difícil".

“Lo otro que nos genera preocupación es la vulnerabilidad de los hogares, prácticamente un 5% tiene dificultades económicas, más allá de que el 40% de la población tiene pobreza. También la respuesta del sistema público que ha sido muy eficiente en brindar cuidado a los pacientes", manifestó el asesor presidencial, y opinó: "Creo que la variante Delta va a ser el fin de la pandemia, porque va a tapar a todo lo que quedó por contagiar pero va a quedar endémico en Latinoamérica".

-Sin Delta, con Manaos con una sola dosis ¿se le cierran puertas a la pandemia?

- "Sí, porque baja la cantidad de casos. Si bajan los casos el no vacunado tiene poca posibilidad de contagiarse. Si personas no vacunadas van a Japón o Australia es difícil que se contagien, hay poca vacunación ahí pero no tienen el virus circulando. A la misma persona la llevás a Inglaterra que tiene el 80% vacunada con una dosis y el 62% con dos dosis se va a contagiar, porque hay mucho virus en la calle".

“Cuantas más primeras dosis demos vamos a bajar la carga viral y tendremos una población protegida porque no hay virus, porque se logra bajar la ola. Ahora, el Delta se mete en esa población, lo vimos en Israel, Reino Unido. Por lo menos entonces debe estar el 80% de la población vacunada y/o contagiada. Ese es el problema del Delta.

-¿Qué se sabe de la combinación de vacunas?

- "Lo más difícil en estos estudios es conseguir voluntarios, pero estoy muy contento con la gente que le puso el brazo; hay una cantidad de voluntarios increíbles. Afortunadamente hay muchos y presumimos que la combinación con las tres vacunas para la segunda mitad del mes que viene se van a ver los resultados. Mi olfato clínico indica que van a funcionar todas, un poco más o menos, pero van a funcionar todas. A lo mejor vamos a combinación de vacunas, donde una me cubre una variante y potra me previene potras".

-¿Cómo ve a la Argentina para las fiestas?

- "Lo veo muy bien, creo que el Delta es el principio del fin de la pandemia, porque infecta mucho a los que quedaron sin vacunar, pero será el principio de la endemia, es el virus que queda. Creo que estamos en la línea de llegada para bajar la ola. Me dan miedo las vacaciones de invierno, porque para mí me va a prolongar. Me imagino a un septiembre muy bueno, con casi todas las actividades en funcionamiento pero con barbijo. El virus lo tenemos ahí, cada tanto un mordiscón que te va a pegar, pero controlado no con necesidad de aislar y cerrar como estamos ahora".