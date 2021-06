Argentina acordó con Sinopharm por 2 millones de vacunas

El laboratorio chino Sinopharm firmó el contrato por el cual enviará este mes 2 millones de dosis más a la Argentina, anticipó este viernes la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Se trata de un envío en el marco de un acuerdo con la empresa china por la compra de un total de 6 millones de vacunas contra el coronavirus.

"Seguimos trabajando para vacunar, vacunar y vacunar, y necesitamos fortalecer los cuidados para bajar los casos, las hospitalizaciones y las muertes y así poder seguir trabajando para la post pandemia en todas las áreas del sistema de salud", afirmó Vizzotti durante la recorrida que encabezó el presidente Alberto Fernández por el Centro Argentino de Protonterapia (CeArP).

“Estamos alcanzando el 85 por ciento de los mayores de 60 años vacunados y el 57 por ciento entre las personas de 55 y 59 años", dijo Vizzotti

"Y estamos trabajando en función de lo que anunció el Presidente en el adelanto de 811.000 dosis de México para poder dar respuesta más rápida a esta situación epidemiológica y vacunar lo más posible", añadió.

En ese sentido, la titular de la cartera sanitaria resaltó que en la campaña de vacunación se está "alcanzando el 85 por ciento de cobertura en las personas mayores de 60 años y el 57 por ciento en las personas entre 55 y 59 años".

Recordó además que la Comisión Nacional de Inmunizaciones ha determinado "seguir vacunando personas sin condiciones de riesgo de entre 50 a 59 años, después entre 50 y 54 y así seguirá bajando hasta llegar a todos los mayores de 18 años con al menos una dosis lo más rápido posible".

"Tenemos que seguir fortaleciendo las medidas de cuidado, ese rol individual que tiene impacto colectivo, y minimizar todo riesgo en relación a reuniones sociales y ambientes cerrados", insistió.

En lo que refiere a la llegada de vacunas contra el coronavirus, quedó ratificado que el próximo lunes arribarán al país 943.000 dosis del contrato con Astrazeneca, producidas en conjunto con México.

Salud autorizó el uso de emergencia de la vacuna china Cansino

El Ministerio de Salud que conduce Carla Vizzotti "autorizó hoy con carácter de emergencia la vacuna Convidecia" del laboratorio chino Cansino, por lo que se sumará al plan de inmunización que lleva adelante el Gobierno nacional.

"Se autoriza con carácter de emergencia la vacuna Convidecia de Cansino (Recombinant Novel Coronavirus Vaccine (Adenovirus Type 5 Vector) del laboratorio Cansino Biologics Inc (Beijing institute of Biotechnology)", indicó la resolución publicada por la cartera sanitaria.

Agregó que esta autorización se da "de conformidad con las recomendaciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat)", que "autorizó" el cumplimiento de los estándares requeridos por la autoridad regulatoria de las plantas elaboradoras, el desarrollo y la elaboración de los productos, su certificación en el país de origen y el cumplimiento de los estándares de calidad.

Para dar su autorización, la Anmat accedió a información sobre su seguridad y eficacia de la vacuna, así como a la que indica que no se han presentado eventos adversos graves, ni se han identificado diferencias significativas en la eficacia observada en los diferentes grupos etarios que participaron de los ensayos clínicos, según precisa la resolución.

La adquisición de los inmunizantes se da en el marco de la "emergencia sanitaria" y "en un contexto internacional que limita el acceso a otras alternativas" de dosis "por la disputa global de vacunas", se recordó en la resolución.