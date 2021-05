Ante el aumento de casos, las embarazadas se pueden vacunar sin turno

A medida que la pandemia del COVID-19 continúa teniendo un impacto significativo en la vida diaria dentro y cada vez más embarazadas contraen el virus por lo que deben tomar los recaudos necesarios.

Las mujeres embarazadas experimentan cambios en sus cuerpos que pueden aumentar el riesgo de infecciones graves. Los estudios realizados durante los brotes de otras infecciones relacionados por coronavirus así como de la gripe, han demostrado que las mujeres embarazadas son más susceptibles de padecer una enfermedad grave.

En el programa El Interactivo que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano, lunes a viernes 12:30, entrevistaron a la doctora Mónica Rinaldi, directora de Maternidad e Infancia, sobre el aumento significativo de casos de COVID-19 en embarazadas indicó: “Tanto en Mendoza como en el resto del país ha habido un aumento importantísimo de casos decoronavirus, también en embarazadas, eso conlleva a la gravedad".

Y agregó: "Al principio se creía que el COVID-19 en embarazadas no iba a tener complicaciones pero en la medida que aparecieron estudios y la evidencia demostró que es un grupo de altísimo riesgo por lo que estamos trabajando en la prevención, dando pautas para que se cuiden y hemos empezado a vacunar a las embarazadas de alto riesgo".

"En ese grupo tendría la población de alta exposición, como personal de salud, docentes y no docentes, como personal de fuerzas de seguridad y además mayores de 18 años embarazadas con alguna enfermedad previa, por lo que pueden asistir sin turno previo y vacunarse con una indicación del médico de cabecera".

Al consultarse sobre la mortalidad en embarazadas la doctora expresó: "Lamentablemente hemos tenido diversas complicaciones como amenazas de aborto, abortos que han ocurrido en el primer trimestre, fetos muertos casi llegando al término, partos prematuros en algunos casos ocasiones por coronavirus y en otros por el personal de salud para poder asistir a la embarazada", contó Rinaldi.

"El año pasado tuvimos la muerte de 3 mamás, y en lo que va del año 5, recomendamos no solo a ellas que se cuiden sino también que el resto de la población las cuide, tratando de evitar que la embarazada asista a lugares concurridos, que se higienice bien las manos, use siempre tapabocas, evitar transporte público y que los convivientes tengan la misma precaución para evitar traer ellos el virus a casa".

"Además, evitar todas las reuniones del babyshower y eso, que si bien sabemos que se hace con todo el cariño del mundo, pero ponemos en riesgo a las embarazadas", reflexionó la doctora.

Los recién nacidos, como hasta los 20 años, se cursa sin mayores inconvenientes, qué pasa con el bebé si la madre tiene COVID sobre eso manifestó: "Por lo general los niños cursan con buena evolución, aunque algunas veces el paciente que tiene muchos factores de riesgo o enfermedades previas puede que la evolución no sea favorable".

"En la provincia, el país y el mundo la mayoría de los chicos ha cursado de forma favorable cuando la madre ha tenido COVID, por lo que la transmisión no está demostrado de madre a niños, no está confirmado como algo certero".

Y agregó: "La mayoría de las veces la transmisión es cuando nace de forma horizontal, como nos contagiamos el resto de la población".

Con respecto a si algunas vacunas hicieron casos de trombosis en mujeres y sobre si existe alguna relación entre pastillas anticonceptivas y vacunas, la doctora respondió: "La verdad es que desconozco, no he leído nada de esto. Pero algunas pastillas y en determinado grupo de pacientes pueden dar trombosis, si se vacunan con alguna vacuna que provoque trombosis podría estar incrementado el riesgo, pero no lo puedo confirmar".

“Si una embarazada tiene coronavirus tiene alguno de los síntomas debe concurrir inmediatamente al sistema de salud. Cuando llega a guardia tiene que decir que está embarazada, porque son grupo prioritario de testeo y atención, porque sabemos que muchas veces la evolución no es embarazada. No deben esperar a último momento para la consulta”, cerró la doctora.