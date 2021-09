Advierten que podría surgir una variante mucho peor que las actuales

La situación epidemiológica en Argentina a raíz de la pandemia de coronavirus parece mejorar a paso firme con la disminución de los contagios diarios en el último tiempo. Pero, ¿debemos relajarnos ante la importante baja de casos positivos en la mayoría de las provincias? o ¿es una meseta lógica y debemos profundizar los cuidados ante la variante Delta y Mu que ya está en el país?

“No es descartable que surja una súper variante mucho peor que todas las actuales”, asegura Jorge Geffner, inmunólogo y coordinador de la unidad Covid del Conicet, quien dialogó con El Interactivo (lunes a viernes de 13 a 14 por Facebook y YouTube de El Ciudadano) y sostuvo que "nos hemos olvidado de la pandemia, los Gobiernos se han olvidado".

"Seguimos con una meseta alta de casos. Son 15 semanas de baja de casos, pero no tenemos cien casos por día en todo el país. Es alarmante el número de fallecidos, sabemos que el sistema CISA tiene demoras, pero es importante seguir recordando que estamos en medio de una pandemia. Si bien la vacunación ha avanzado debemos seguir cuidándonos".

En ese sentido, el especialista sostuvo que "hay que ser riguroso en el análisis. Primero, objetivamente estamos ante una situación mucho mejor. El número de casos diarios bajó de ese número horrible que teníamos en junio de este año, y la segunda ola que nos pegó tan fuerte, bajó a la décima parte. La internación en terapia intensiva bajó un poco menos, pero sustantivamente y también bajó el número de fallecidos, menos de lo esperable, siempre el número de fallecidos es el que cuesta más acomodar".

“Estamos en una situación mucho mejor a la que estábamos en junio, con una relativamente baja circulación viral pero asomando lentamente la variante Delta. Eso preocupa mucho. Creo que vamos a ir a una tercera ola que va a estar tomada por la variante Delta. Hay que ser humilde, los científicos aprendimos a serlo, no tenemos claro cuál va a ser la magnitud de la variante Delta en Argentina. Está entrando de a poco pero muestra algunas de sus características, en una escuela de Capital Federal a partir de un caso, 61 casos. Es decir, cuando uno advierte y dice que esta variante es mucho más contagiosa se está quedando corto. Realmente es mucho más contagiosa", agregó Geffner.

Y continuó: “Entonces es lógico que en un escenario de menor circulación viral se abran ciertas actividades sociales, educativas, productivas, eso es lógico. Yo sería un poco más conservador o bastante más conservador en relación a otras actividades: canchas de fútbol, boliches bailables, recitales, son cosas que podemos prescindir por un tiempo. Aprovecharía este momento para hacer que se cumplan todas las cuestiones.

- ¿De la Delta pueden surgir subvariantes o serían otras variantes?

-"Pueden surgir, de hecho ahora hay una Delta que se llama Delta plus, que tiene mutaciones adicionales a la Delta. Sí pueden surgir subvariantes o nuevas variantes, ese es el escenario que preocupa mucho. Fauci, que es el principal referente en infectología en Estados Unidos, dijo hace tres días en una conferencia que no es descartable que surja una supervariante mucho peor que todas las actuales. ¿Qué tenemos que hacer para evitar eso? Cuidarnos. Después otra cuestión es una distribución más equitativa a nivel mundial de las vacunas, porque si mañana tenemos una nueva ola en África, que tiene solo el 3% de las personas vacunas con una sola dosis, la circulación del virus es donde surgen nuevas variantes, pero el mundo no ha aprendido a ser solidario evidentemente".