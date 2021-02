Vizzotti en Mendoza: "Los casos bajaron por el extremo cuidado de la gente"

Este lunes la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, participó de una conferencia de prensa junto a la ministra de Salud de Mendoza Ana María Nadal y analizaron juntas el proceso de vacunación contra el coronavirus en la provincia.

La ministra Nadal indicó "con respecto a la campaña de vacunación de COVID-19 la provincia de Mendoza recibió de primeras dosis 16.250 de las cuales llevamos el 70% de las vacunas aplicadas".

"Y de la segunda dosis llevamos recibidas 11.250 que equivale al 50% de las vacunas colocadas" y aclaró el por qué de la diferencia al decir que para la primera dosis 70% y para la segunda dosis 50% y es "está vacuna tiene dos componentes, entre el primer componente y el segundo componente tienen que transcurrir 21 días de la aplicación" expresó Nadal.

"En esta vacunación hemos priorizado a quienes nos han cuidado todo el año pasado y es el personal de salud que ante un eventual rebrote o segunda ola tendrá que seguir la primera línea de cuidado de todos los mendocinos, los necesitamos para la atención y son los que han tenido mayor grado de exposición".

También, la funcionaria refirió nuevamente que esta campaña se está realizando de una manera escalonada donde se comenzó por el personal de salud específicamente trabajadores que cumplen funciones en guardias y terapias intensivas “Con lo que ha llegado, se está logrando cubrir el 42% del total del personal de salud tanto público como privado".

"Por eso, mientras vayan llegando más dosis se irá ampliando a los demás trabajadores del sistema como también a los grupos priorizados como son personal de seguridad, docentes y por supuestos mayores de 60 años” cerró Nadal

Vizzotti en Mendoza

Por su parte Vizzotti indicó "los departamentos de Mendoza están en verde y amarillo, eso es una muy buena noticia", señaló la funcionaria nacional. "Los casos están bajando por el las medidas de cuidado extremo, lo que implica no hacer actividades instintivas como saludar con un beso, tomar un mate o juntarnos a comer con familiares o amigos", agregó.

"La atención del sistema de salud ha disminuido se mantiene baja también con otras actividades extra COVID como cirugías y siguiendo el trabajo de fortalecimiento del sistema de salud, en ese sentido, estos aumento que nos habían preocupado a mediados de diciembre tanto en Mendoza como en la mayoría de los departamentos de Argentina se ha desacelerado y en algunos lugares está bajando" expresó Vizzotti.

"Así que aprovecho la oportunidad para recordarles que hay redoblar los esfuerzos tanto en sistema de salud, de la comunidad y de los medios para ayudarles a transmitir la importancia de esos cuidados de tratar de mantener la mayor cantidad de actividades posibles abiertas con todos cuidados posibles".

Con respecto a la polémica que se generó en torno a la no invitación del gobernador Rodolfo Suarez al viaje por Chile con el presidente Alberto Fernánadez, y sobre el manejo de la pandemia tanto nacional como provincial Vizzotti manifestó : "La provincia, la Nación y el mundo ha trabajado para gestionar algo desconocido".

"Es la primera vez en el mundo que haya pasado esto, no hay una receta en el mundo que digan que esto está bien o mal. No ha sido homogéneo en ninguna provincia de la Argentina. Descarto que el Gobernador no haya sido invitado a ningún lado por esto particularmente. Desde salud trabajamos fuerte en trascender cualquier diferencia política o partidaria, porque la salud lo amerita".

“La salud y la pandemia tiene que trascender y poner en valor todo el esfuerzo realizado desde los equipos de salud” cerró Vizzotti