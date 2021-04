¿Nueva pandemia? Los expertos piden nuevas medidas temporales

Este lunes el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud Carla Vizzotti tuvieron una reunión en Casa Rosada con expertos en la situación epidemiológica, quienes pidieron tomar medidas más estrictas.

El comité determinó que el contexto actual, con la segunda ola de COVID-19, representa una "nueva pandemia".

"La segunda ola no es más de lo mismo, el escenario no es igual, las nuevas variantes hicieron estragos en otros países. Es casi una nueva pandemia", afirmaron.

De todas maneras, pidieron analizar "medidas de cierre por poco tiempo, con principio y final".

El avance de la pandemia

Como explicaron los expertos, que mantuvieron una reunión virtual con Cafiero y Vizzotti, la pandemia avanzó de manera fuerte y rápida con la segunda ola, debido a las nuevas variantes.

En ese sentido, expresaron su preocupación por el comportamiento social, argumentando que no se respetan los aforos en lugares cerrados ni la suspensión de reuniones sociales. "Si no bajamos la circulación de la gente, no vamos a bajar la circulación del virus".

Qué medidas tomó el gobierno argentino para enfrentar la pandemia

Dentro de las nuevas medidas, tras el último DNU publicado por el Gobierno, las principales fueron:

Restricción de circulación entre las 00 y las 6 de la mañana.

Reuniones sociales y familiares al aire libre y de hasta 20 personas.

Cierre de bares y restaurantes a las 23.

Bingos y discotecas cerrados, mientras que los casinos permanecerán abiertos y adaptados a las restricciones.

Cierre de fronteras hasta el 30 de abril.

Se mantiene la suspensión de vuelos de México, Brasil, Chile y el Reino Unido.

Las restricciones pueden variar de acuerdo a las provincias.

Nuevas medidas restrictivas en Argentina

Durante el encuentro no hubo definiciones sobre los pasos a seguir, ya que las recientes medidas establecidas estarán vigentes hasta fin de mes.

Es por eso que el equipo de especialistas afirmó que habrá que esperar al menos 10 días para evaluar los resultados.

En el caso de que no funcionen, las nuevas medidas pondrían el foco en mayor restricción de circulación en el AMBA y grandes centros urbanos, en las actividades grupales y deportes amateurs, especialmente en espacios cerrados.

Educación en tiempos de pandemia

En lo que sí coincidieron los expertos y los funcionarios es en mantener las clases presenciales en las escuelas y la actividad económica, por lo que será importante restringir otras áreas. A su vez, apuntan a continuar con la campaña de vacunación.