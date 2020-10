¿Habrá una segunda ola de contagios de coronavirus en Argentina?

Argentina a diferencia de otros países en el mundo, atraviesa la primera ola de contagios de COVID-19 e incluso el pico de los mismos, para algunos especialistas y otros disienten sobre eso. Sin embargo, una de las preguntas que inquieta a la comunidad científica, política y sanitaria del país, es ¿habrá una segunda ola de contagios en el país?

Jorge Aliaga, investigador del Conicet conversó con El Interactivo (ver video más abajo) que se emite por las redes sociales de diario El Ciudadano (lunes a viernes 12:30 horas)y al respecto de la pregunta que dejamos planteada más arriba, respondió que “es prematuro hablar de eso”.

“No sabemos si terminó la primera (ola de contagios). En Europa tuvieron una ola distinta, con muchos casos de golpe y después hicieron un confinamiento muy estricto por un mes. Los casos bajaron y llegaron a no tener casos. Se notó claramente una ola muy definida” definió el especialista.

“El caso de Argentina fue distinto, se tomaron medidas cuando no había casos. Se evitó el colapso del sistema de salud, en el AMBA en particular no se pudo lograr que se bajara la cantidad de casos. Sí se logró en el interior hasta julio, donde lograron contener muy bien los focos” consideró Aliaga.

“Conozco en detalle la situación de la Ciudad de Buenos Aires porque vivo ahí, lo que uno ve, es que se ha buscado que no colapse el sistema y que se retomen de a poco las actividades. Cuando uno pone la estrategia en ese nivel, para que se retomen las actividades, sin bajar la cantidad de casos lo que produce que se sostenga esa cantidad de casos. Si uno no tiene menos casos, no tendrá menos fallecidos a la larga” resumió el investigador.

“Que vengan de a poco (los contagios) lo que evita es el exceso de muertos por no poder ser atendidos, pero no por la enfermedad”.

“Una de las primeras cosas que tenemos que tener en claro es que nada se sabe con certeza, solo han pasado 9 a 10 meses del inicio de todo esto”, dijo Aliaga. “Lo que podemos afirmar es solo lo que ha pasado hasta ahora” remarcó el especialista del Conicet.

-En el caso de una persona que se reinfecta, ¿lo suele hacer con mayor gravedad? Le consultaron desde El Interactivo.

“Hay de todo. El efecto que genera es leve en algunos organismos, pero en otros, despierta una reacción del sistema inmune que genera diversos problemas. Problemas respiratorios muy serios, coágulos fundamentalmente en jóvenes, una larga cantidad de efectos que no tiene que ver con el virus sino con la reacción del cuerpo. Eso ocurre en infecciones primarias y también en reinfecciones” aclaró el especialista.

Aliaga descartó que haya teorías probadas y firmes es decir a modo de “mandamientos” que indiquen que tal o cuál grupo sanguíneo de las personas sea más perjudicial estas contraen el virus. “No se ha producido un avance concluyente en eso” dijo.

"Se evitó el colapso del sistema de salud" opinó Aliaga sobre la estrategia nacional de la cuarentena

“Es peligroso que la gente se vaya contagiando, para decir que “es un trámite y me lo saco de encima”, es peligroso. Porque no sabemos las secuelas que deja. Recordemos que esta enfermedad tiene una cosa de base y es que la persona se contagia y transmite la enfermedad antes de tener síntomas. Eso hace que la persona contagia a quien que sí va a fallecer sin darse cuenta. Ahí hay un tema complicado”, evaluó Jorge Aliaga.

“No tenemos que pensar tanto en qué se hace sino en cómo se hace. Hoy entendemos más que el contagio es por “aerosol”, en aire que queda flotando. Hay que tratar de evitar reuniones en lugares cerrados. Por ejemplo en un ambiente cerrado, estar con un aire acondicionado personas que no son convivientes lo que hace es mezclar el aire y contagiar. Entonces estar en lugares abiertos y sino poner un ventilador, abrir ventanas, estar a distancia, no compartir mates ni bebidas, usar barbijo. Usar la mayor cantidad de prevenciones para evitar los contagios”, dijo el investigador del Conicet.

-Hablando de juntadas en bares, ¿qué tan peligrosos es juntarse con personas no convivientes al aire libre sin barbijo?

“Hay dos problemas, si una está demasiado cerca vuelve a jugar el efecto de las gotitas más grandes. Al reír, en un lugar donde uno se distiende, se caen más gotitas, pueden caer en el vaso del otro. La distancia cercana es peligrosa”, comenzó diciendo Aliaga.

“Los casos bajan porque los jóvenes se han contagiado muchísimo, el peligro es que los grandes se están cuidando muchísimo. Si se da la combinación de que los grandes dicen que esto ya pasó y los jóvenes que todavía no se contagian siguen andando sin cuidado habrá más contagios con complicaciones. Los mayores de 70 años, fallecen uno de cada tres”, cerró el especialista.