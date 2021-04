“Argentina tiene 7 millones de dosis, cuando tenemos por convenio más de 60 millones”

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, brindó explicaciones en la Comisión de Salud en Diputados sobre el vacunatorio VIP y las dosis que no llegan, y entre los legisladores se encuentra Claudia Najul, diputada nacional, exministra de Salud de la provincia, que integra la Comisión.

En diálogo con CNN Radio Mendoza señaló: “Esperábamos mucho su visita desde la terrible y vergonzosa partida del ministro Ginés, después del vacunatorio VIP y lo primero que le preguntamos fue cómo va la investigación sobre ese caso, qué habían aportado a la Justicia, si se habían iniciado sumarios hacia el interior, qué participación habían tenido los funcionarios y la ministra. Primero, lo negaron y luego lo minimizaron al caso, que son casos aislados de solo diez personas y eso se contrapone con la misma información que ella misma ha dado que de un listado de 70 personas, el día que asumió, y con los dichos de las mismas autoridades del hospital Posadas que le mandaban listados por afuera para vacunar”.

En cuanto al contenido de la exposición en sí, añadió: “Nos centramos en si había precisión de cuándo van a llegar las vacunas, fechas estimadas, cantidades, sobre todo, sobre los tres convenios que ya tenemos firmados, que ninguno se ha cumplido en cuanto a los plazos”, refiriéndose a Gamaleya, que son de 30 millones de dosis de Sputnik V, el de AstraZeneca, que son 20 millones de dosis, el de Sinopharm con 3 millones de dosis, además del fondo Covax con 9 millones de dosis.

“Recién la Argentina está teniendo algo de 7 millones de dosis –informó la diputada–, cuando tenemos por convenio firmado más de 60 millones. Sabemos que hay inconvenientes en el mundo, que se producen cuellos de botellas en el tema de la producción y ahí también pedirle si se han resuelto, sobre todo lo de AstraZeneca, que había problemas en México para la finalización. Ahí tenemos un convenio que se ha pagado el 60% por 22 millones de dosis y todavía no hemos recibido nada. Aparentemente, eso se ha resuelto porque han ido a envasar a Estados Unidos y podríamos estar recibiendo, pero a fines de abril, o en mayo, las primeras remesas”.

También habló del problema con Pfizer, el contrato que finalmente no fue cerrado a pesar de hacerse pruebas con voluntarios en Argentina: “El laboratorio dijo que no había ninguna condición extra de las que le habían pedido a todos los países de Latinoamérica que le han vendido, y ellos ayer dijeron que pedían cambios en la legislación y también fondos de anticipo, pero la verdad, con AstraZeneca se le pagó el 60% adelantado y todavía no tenemos ni una vacuna”.

Najul finalizó diciendo: “Si hubiera voluntad, se debería seguir abriendo a todas las posibilidades, que es lo que pedimos. No se puede cerrar con uno o dos proveedores, lo más importante es que la Argentina se abra, pero también tiene mucho que ver con la política exterior nuestra, tenemos que tener una política abierta al mundo no cerrada, porque eso juega a la hora del tema de vacunas”.