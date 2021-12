Luna en Acuario: los tres signos más comprometidos energéticamente

Los cambios lunares afectan de diferente manera las energías de los signos zodiacales y durante la Luna en Acuario, el carácter será más mutable en algunas de las constelaciones y en esta nota de El Ciudadano te contamos todos los detalles.

Hay que destacar que la Luna en Acuario es principalmente influyente en lo que respecta a movimientos o mutabilidad en el plano de la amistad y el amor, es decir en el vínculo que une a las personas; es en este aspecto en que pueden adquirirse revelaciones que sin embargo, no siempre serán positivas y algunas podrían generar vibras más complejas. En todo caso es un escenario que se desvanecerá, por lo que no hay que amarrarse a ello pero si buscar sacar el mejor partido.

La Luna en Acuario se extenderá desde el 7 al 9 de diciembre.

Los signos más cambios tendrán en esta fase lunar:

Capricornio

Capricornianos y capricornianas deberán estar alertas y muy confiados en sí mismos en este ciclo lunar porque habrá distracciones amorosas que podrían desviarlos de sus acuerdos, objetivos y planes.

El carácter reservado y la serenidad que tanto los identifica se verán perturbados por insinuaciones que provendrán desde ambientes de los que no se lo esperaban, por eso el golpe de sorpresa y al mismo el foco de atención -y de tentación- se concentrará en un canal.

Los nacidos en el décimo signo del zodíaco, deberán lidiar con sus propios valores ya que su estructura ética se verá sacudida y no podrían evitar que así sea, sin embargo, deben recordar que son ellos y ellas los que tienen la potestad de decir que ‘sí’ o que ‘no’.

Un consejo que quizás deberían tomar los nacidos bajo este signo zodiacal en estos momentos, es analizar la ‘película de su vida’ y no la ‘fotografía’, así podrán retomar el timón de sus decisiones con firmeza y evitar caer en trampas o transitar caminos que no conducen a nada.

Escorpio

Escorpio atraviesa un momento complicado durante esta Luna en Acuario, porque su estilo ‘paranoico’ de buscar problemas y enemigos en sitios donde no existen, se verá potenciado.

Es un mal momento para las personas nacidas bajo este signo zodiacal porque su capacidad intuitiva estará muy cargada de negatividad, si bien, es una característica que los define, en este periodo puntual les complotará muy en contra.

Es clave escorpianos y escorpianas, que no saquen conclusiones apresuradas de los indicios que vayan teniendo de sus semejantes, que alguien no responda un llamado no significa que te esté engañando o que no quiera atenderte, quizás simplemente, no vio el celular. Es importante que se remitan a pruebas y dejen de lado los pensamientos de supuestos complot en su contra.

Es posible que aparezca una persona en sus vidas que les generará mucha confianza a pesar de que no la conocen en absoluto. Con la cautela necesaria, es adecuado entregarse hacia las percepciones positivas pero no apresurarse a sacar conclusiones y por otro lado, también hay que tener en cuenta el tema de los límites que hay que concederle; y no dejar que esta los sobrepase.

Acuario

Finalmente, hay que hablar del horóscopo más protagonista por encontrarse la luna en su constelación: Acuario.

Acuarianos y acuarianas se encuentran en un buen momento personal sin embargo, esto es en lo referente al desempeño profesional porque han sabido encontrar un punto acertadamente lógico y efectivo, sin embargo su capacidad afectiva, no atraviesa la misma suerte y sus vínculos familiares y amistosos se han visto o se verán afectados.

Acuario debe saber que la clave para retomar el camino de la amistad, es volcar su energía y atención a sus semejantes pero principalmente refrescar su buen humor y naturalidad, algo que siempre lo condujo a ser una de las personas más queridas y ponderadas por los suyos.

Acuarianos y acuarianas, deberán ‘desfreezarse’ para no tener que lidiar con reclamos y reproches quienes conforman sus afectos.