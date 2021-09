En diversas ocasiones escuchamos hablar de que hay signos que tiene una personalidad más fuerte o intensa que otros pero en realidad, a qué hace referencia esa sentencia? y cuáles son los signos que se caracterizan por tener una forma de ser tan encendida en su arquetipo astral, eso es lo que vamos a contarte en esta nota de El Ciudadano.

La clave para tener en cuenta a la hora de hablar de signos del zodíaco que destacan por su carácter, intensidad y valor, -características que eventualmente se la relacionan con la “fuerza”- es ver que elemento los rige y sin dudas, Aries, Leo y Sagitario que son signos de fuego, entran en dicha denominación.

¿Qué significa ser un signo de fuego?

El fuego es el elemento asociado a la creación, a la pasión ardiente y energía, por eso los signos zodiacales que están regidos por él, son líderes naturales, muy activos y les gustan los retos, desafíos y no se achican en absoluto ante los problemas o reveses que puedan recibir.

Estos signos no solo se caracterizan por ser bravíos sino que tienen dotes que los hacen impulsivos, competitivos, poseedores de iniciativa, confiados y decididos.

Los tres signos más fuertes del zodíaco

Como adelantamos arriba son los tres signos zodiacales que se rigen por el elemento fuego y en detalle, estas son las características de cada uno y que los diferencian de los demás:

Aries:

Signo que rige para las personas nacidas entre el 20 y el 21 de marzo; Aries es tremendamente encendido y el fuego que lo caracteriza puede en ocasiones “arrasar con todo” si no es controlado “a tiempo”.

Arianos y arianas, se rigen por la ley del poder y de la voluntad.

Es la primera casa del zodíaco y que representa al neonato, a la personalidad en su estado más puro por eso suelen ser tan impacientes y demandantes, como si de un recién nacido se tratase.

Su forma de actuar puede ser arrebatada, lo que no deja dudas en cuanto a su fortaleza y valor sin embargo, si no razonan de forma adecuada pueden tener conflictos con todo lo que esté a su paso.

Leo:

Este signo rige para las personas nacidas entre el 24 de Julio y el 23 de agosto.

Los nacidos bajo este signo zodiacal, se caracterizan por su exuberancia, poder y liderazgo, ostentando en múltiples ocasiones que ellos y ellas son los verdaderos reyes o reinas del zodíaco.

Leo es el señor del lujo y del confort; se siente frecuentemente atraído por todo lo que brilla o reluce en esto se incluye su apreciación marcada por el poder y el dinero.

Leoninas y leoninos, obran para darse todos los gustos que puedan y defienden a rajatabla la “buena vida”, por eso es tildado asiduamente de ser un “bon vivant”.

A Leo le gusta mandar y ser un verdadero líder, por eso brilla hacia el exterior de forma tan notoria.

Sagitario

El fuego que caracteriza a los sagitarianos y sagitarianas, es el más controlado de todos los que tienen a este elemento detrás.

Las personas nacidas entre el 23 de noviembre y el 22 de diciembre, se caracterizan por ser muy optimistas y entusiastas. El fuego de Sagitario es la flecha que alumbra lo desconocido, que va hacia el terreno no explorado, sin miedo y dispuesto a marcar el camino.

A este signo le encanta viajar y sus horizontes mentales no tienen límites porque cuando ellos y ellas encuentran uno, vuelven a lanzarse a por la aventura, a ver “qué hay más allá”.

El fuego que enciende la llama de los sagitarianos no se apagará con nada que ellos o ellas no quieran o permitan, porque su optimismo no conoce lo que significa “rendirse”. Jamás se deprimen ante la adversidad.