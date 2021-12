Algunos signos zodiacales se caracterizan por tener un altísimo nivel de apego amoroso con sus parejas, lo que refuerza el lazo a niveles casi oníricos cuando las cosas marchan ‘sobre ruedas’, sin embargo, si se por algún motivo la dupla se separa, puede acontecer una sensación de pérdida que nunca sanará.

La implicancia amorosa idílica, a niveles platónicos no es una constante entre los diversos signos zodiacales sin embargo, ciertos signos zodiacales tienen potencial para desplegar un sello amoroso que los puede marcar para el resto de sus días.

Cáncer

Los nacidos en la cuarta casa del zodíaco, son protectores, sensibles y muy apegados a sus afectos.

Cáncer se caracteriza por su emocionalidad y sensibilidad por eso, son referentes dentro de su círculo familiar y de amistades, ya que están dispuestos a dejar todo por los suyos y a dar batalla hasta el final.

Las personas nacidas bajo este signo zodiacal, les cuesta muchísimo trabajo ‘dar una vuelta de página’, cuando una relación se terminó y por más que su orgullo los muestre duros, fríos y distantes, en el interior habrá una llama que nunca se terminará de extinguir en relación con esa persona que se fue de sus vidas.

Lo más probable es que para cancerianos y cancerianas la ruptura sea abrupta, en seco. Dada su implicancia amorosa, es de esperarse que las personas de este signo zodiacal, se sientan ‘lastimados’ al tener contacto con un o una ex, con la que hubo amor legítimo y profundo; es por eso que rehuirán a amistades casuales con ellos o ellas pero también a encuentros que los unan efímeramente.

Para Cáncer, el pasado amoroso debe ser enterrado totalmente y el duelo puede durar por siempre.

Piscis

Piscianos y piscianas tienden a producir cuadros idílicos de las personas, encuadrándolos en una fantasía que puede ser tan espectacular como sensible. Al momento de hablar de un desamor, el sentimiento de separación puede ser para ellos y ellas, realmente muy hondo.

Algo que los caracteriza es su dificultad para olvidar lo que les generó esa persona que los enamoró por primera vez. Es decir que por más que rearmen sus vidas y rutinas, siempre estará latente, la ilusión de arreglar todo con ese o esa ex y volver a empezar.

“Dónde hubo fuego cenizas quedan”, podría aplicarse perfectamente a Piscis que acreditará a su primer amor, características que ningún otro candidato o candidata amorosa podrá adquirir para su ‘balance interno’, esa es la manifestación de la idealización amorosa que tanto marca a los piscianos y piscianas.

Capricornio

Trabajadores, obstinados y extremadamente robustos en el plano sentimental a un punto en el aparentemente, ‘nada’ puede herirlos sin embargo, cuando aman de verdad a una persona, esta puede ser la única capaz de ‘hackear’ esa coraza y remover el interior de capricornianos y capricornianas.

Pueden mostrarse fríos y desapegados pero lo cierto es que su facultad para demostrar, no es su fuerte, lo que no significa que no sientan o perciban el amor como sus semejantes.

Su fidelidad es a ‘prueba de balas’ por eso cuando se produce una ruptura amorosa con alguien que es de Capricornio, siempre estará latente la posible revancha amorosa, una nueva oportunidad.

Capricornianos y capricornianas nunca dejan ir de lleno a quién los enamoró porque sienten que soltar esos buenos tiempos juntos, es como traicionarse a sí mismos.

No importa con cuantas personas esté Capricornio, siempre habrá una posibilidad de que su viejo y primer amor, aparezca en su vida y haga temblar su mundo.