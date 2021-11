La astrología nos ha enseñado que hay algunos signos zodiacales que en su arquetipo espiritual, tienen facultades y predilección por la soledad, por estar consigo mismo e incluso les cuesta estar en pareja con una sola persona, ya que su espíritu de libertad es tan amplio que no suelen contentarse con la monogamia.

En el fondo, son signos que se caracterizan por ser introspectivos y muy agudos con sus deseos, anhelos o pensamientos personales lo que hace que siempre tengan sus pies sobre la tierra y sepan que es exactamente lo quieren, buscan o necesitan.

Géminis

Este signo de aire se caracteriza por su amor a la información, datos y todo lo relativo a la comunicación entre personas.

Géminis ama la ambivalencia y necesita moverse en la vida, viendo o contemplando las cosas desde al menos dos puntos de vista por eso, su mente es flexible y no suele encasillarse en nada, lo que no significa que no tengan claro lo que realmente quieren

Géminis es uno de los signos que le gusta por sobre todas las cosas, ‘echarse tiempo encima’ y por eso no tiene problema en lidiar ni con la soledad, ni con la soltería amorosa. En definitiva ellos y ellas, necesitan por sobre todas las cosas, conectar con su ser interior que es potencialmente muy rico y demandante de estímulos complejos y variados.

Si están en pareja, son generalmente muy abiertos de mente y podrían aceptar la idea de vivir un ‘poliamor’.

Libra

Los librianos y librianas son serenos, tranquilos y al mismo tiempo muy libres de espíritu.

Libra sabe conjugar a la perfección las demandas del mundo externo con las de su mundo interior y en ese sentido, saben bien que no necesitan más de que sí mismos para estar bien y firmes en la vida.

Este signo puede vivir soltero o soltera toda la vida y encontrar así la dicha. Además su estilo, es a veces impulsivo, muy apasionado y extrovertido, cuestión que hace que sufran los límites de verse en pareja y por educación, dejar pasar buenas aventuras.

Libra también es justiciero por naturaleza y por eso, elegirá con frecuencia involucrarse en diversas luchas donde haya una parte damnificada o tratada de forma injusta. Su espíritu luchador también suele mantenerlo ocupado/a y en soledad por lo que rechazará a quienes lo perturben o distraigan de sus causas.

Sagitario

Los nativos de Sagitario son aventureros por naturaleza y lo que menos quieren en sus vidas son ataduras por lo que siempre estarán pendientes de nuevos destinos, de conocer personas y de disfrutar de viajes.

Las condiciones innatas de sagitarianos y sagitarianos, hacen que estos luzcan jóvenes, renovados y estén con frecuencia más aptos para lidiar con la soltería o la soledad, ya que también tienen un mundo interior muy rico.

Sagitario detesta las rutinas y las obligaciones por eso buscarán los cambios, la mutabilidad de las cosas o al menos imponer sus reglas, de las que incluso con el tiempo también se aburrirán.

Horizontes amplios tanto espirituales como terrenales, eso es lo que buscarán los nacidos bajo este signo zodiacal y le rehuirán a las ‘cadenas’ de todo lo previamente establecido y limitado.

Acuario

Independientes, altruistas, desinteresados y muy comunicativos, así son los nacidos bajo el signo zodiacal de Acuario, que así como los anteriores, huyen de los límites de lo preestablecido.

Acuario, no soporta el encierro y hará todo lo posible para tratar de vivir al aire libre e incluso en cierta manera, lejos de la sociedad, salvo cuando le den ganas de estar rodeado de gente lógicamente.

Acuarianos y acuarianas son muy fantasiosos y les gusta vivir ‘en las nubes’ por lo que cualquiera que no se suba a su ‘tren de la imaginación’, quedará descartado o descartada.

La clave para ellos y ellas es vivir en pareja con un ‘modus operandi’ de soltería, es decir donde cada uno puede hacer lo que quiera siempre que haya buenas intenciones y una comunicación clara.

Si hay algo que caracteriza a los acuarianos y acuarianas es su alta estima por la amistad y la entrega sin compromiso a quienes necesitan de su ayuda o sus aportes. Su carácter altruista se encuentra en lo más alto del zodíaco.

Sus características, hacen que estas personas pueden vivir en soledad por siempre. Su entrega y amor por el prójimo, las llena amor propio y no suelen necesitar nada más que a ellos o ellas mismas.