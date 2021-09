Las nuevas fechas del horóscopo según un cálculo de la NASA

Las fechas que hasta el momento se siguen considerando para identificar a una persona según su día de nacimiento y los signos del zodiaco están erradas según un reciente cálculo matemático realizado por personal de la NASA.

La novedad tiene coherencia si se tiene en cuenta que en astrología, el zodiaco o zodíaco, palabra originada en el vocablo griego "zoodiakos - kyklos -", y que significa rueda de los animales, refiere a una banda de la esfera celeste de 18 grados de ancho. Que está centrada en la eclíptica, la cual no es fija, sino que se desplaza ligeramente con el tiempo sobre el fondo del cielo.

La eclíptica es la línea curva por donde transita en el espacio el Sol alrededor de la Tierra, en su aparente movimiento visto desde la Tierra, ya que en verdad es que el astro que nos ilumina a diario no se mueve. O sí, se mueve, pero junto a todo el Sistema Solar donde la Tierra tiene su rotación propia alrededor del Sol.

Las conclusiones de la NASA además incluye el hecho de que en realidad no son 12 los signos del zodiaco, en realidad son 13, algo que los babilonios al parecer intuían, si no es que ya lo sabían, debido a que la traslación de la Tierra -alrededor del Sol- no puede ser dividida en segmentos de espacio y tiempo iguales, siempre sobra algo, por así decirlo.

A pesar de la revelación, primero hay que tener en cuenta una aclaración. Según la NASA su trabajo no es dedicarle tiempo a la astrología, a la que no considera una ciencia como a la astronomía a la que sí se dedican, entre otros asuntos. Por lo que pretendieron dejar en claro que no se dedican a la adivinación del futuro de una persona a base de su fecha de nacimiento.

Para entender lo que trataron de explicar en Babilonia hace unos 3 mil años, podríamos pensar en una línea imaginaria, recta, marcada entre la Tierra y el Sol. En matemáticas nos enseñan desde chicos que una recta es el espacio comprendido entre dos puntos. Si pensamos a esa línea recta con origen en la Tierra y en dirección hacia el Sol, suponiendo que continúa detrás del astro, veríamos que todo el tiempo apunta al espacio, recorriéndolo mientras se cumple la elíptica.

Como los babilonios habían dividido el año calendario en 12 meses, teniendo en cuenta a las fases lunares, es que relacionaron al zodiaco con cada uno de los meses aunque debieron adaptar esa segmentación debido a que la división nunca podía ser exacta. Y más considerando que el tiempo a veces sobraba al punto de tener que incluir un día más al calendario: el año bisiesto.

Sin embargo en la misma Babilonia ya sabían de la existencia de una constelación número 13, llamada Ofiuco, a la que debieron dejar de lado con el fin de adaptar el almanaque de la forma más sencilla posible y sin tener que realizar tantos cálculos. Números que además deben ser tomados en cuenta según cierto lapso ya que la trayectoria del Sistema Solar no siempre es la misma. En otras palabras, que cada tanto corrige la dirección en la que apunta la línea recta imaginaria que marcan la Tierra y el Sol.

Para ofrecer solo un ejemplo, si alguien nació entre el 23 de julio y el 22 de agosto seguramente creerá que su signo del zodiaco es Leo. Pero esto ya no es así. Claro, según los cálculos de la NASA, en este momento, la línea imaginaria entre la Tierra y el Sol apuntaba a Virgo durante 45 días y sólo 7 a Escorpio. Teniendo todo esto en cuenta, estas son las verdaderas fechas de los signos del zodiaco si aplicamos los criterios científicos planteados:

Capricornio: 9 de enero - 15 de febrero.

Acuario: 16 de febrero - 11 de marzo.

Piscis: 12 de marzo - 18 de abril.

Aries: 19 de abril - 13 de mayo.

Tauro: 14 de mayo - 19 de junio.

Géminis: 20 de junio - 20 de julio.

Cáncer: 21 de julio - 9 de agosto.

Leo: 10 de agosto - 15 de septiembre.

Virgo: 16 de septiembre - 30 de octubre.

Libra: 31 de octubre - 22 de noviembre.

Escorpio: 23 de noviembre - 29 de noviembre.

Ofiuco: 30 de noviembre - 17 de diciembre.

Sagitario: 18 de diciembre - 8 de enero.