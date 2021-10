Ariscos y fríos: los signos a los que la primavera no conmueve ni un "pelito"

Hay signos que a pesar de la llegada de la primavera, icónica estación a la que se la relaciona con la floración, el amor y la procreación, no se dejan llevar por esas características y dejan al descubierto su verdadera faceta que siempre tiende a ser “fría”, calculadora y a veces, hasta intimidante.

El arquetipo emocional que tienen estos cuatro signos del zodíaco, los hace resaltar en una etapa del año en la que muchas personas “están en las nubes” y se dejan llevar con facilidad por el amor o cualquier idea que prometa dicha y felicidad eterna.

Aries

Arianos y arianas se rigen por la ley del poder y la voluntad. Su espíritu es guerrero y combatiente sin dejar de lado un llamativo toque creativo que los caracteriza.

Las personas nacidas bajo este signo zodiacal, buscan batallas y retos a los cuales superar. Sus cuerpos y mentes, les piden acción y por eso suelen estar más tensionados que los demás.

Aries es guerrero y no conoce de límites, si algo “no le cierra” se enfrentará a ello y buscará moldearlo a su favor.

Sanguíneos y bravos, los arianos y arianas, no tienen tiempo de pensar en las flores y en la ‘ternura’ que deja en el aire, el paso de la primavera.

Géminis

Las personas de Géminis parecen “vivir en la Antártida”. Gustan del silencio, la soledad y el raciocinio.

Las juntadas al aire libre, los abrazos multitudinarios y las sonrisas duraderas, no los satisfacen. Ellos y ellas, necesitan su espacio, intimidad y dedicarle tiempo al aprendizaje, a la lectura, porque para ellos y ellas, el mundo está lleno de datos e información que deben ser desmenuzada.

La ambigüedad de Géminis, hace que en las reuniones sociales sean muy llamativos, fiesteros, charlatanes y simpáticos pero si alguien o algo, osa quitarles su tiempo personal en los que parecen entrar en un “mantra” con ellos mismos, todo su lado encantador y sociable, no solo desaparecerá sino arremeterá bravíamente contra él, la o los responsables de su perturbación.

Primavera para Géminis no resulta diferente del invierno y viceversa, para ellos y ellas la ambigüedad es la clave y sus intereses se reacomodan pero necesitan ser satisfechos.

Virgo

Virgo es un signo zodiacal cauteloso y meticuloso. Preferirá tener lejos a la gente espamentosa o a aquellos verborrágicos que no piensan y solo parlotean.

El “espíritu primaveral” para Virgo pasa por seguir siendo analistas, minuciosos, calculadores solo que esta vez lo harán bajo árboles verdes y rodeados de bellas flores.

Mientras algunas personas deshojan flores y relatan “me quiere, no me quiere”, Virgo no hará otra cosa que mirarlos con “cara de póker” mientras que su mente les dirá que el amor, “no es algo casual y que todo forma parte de un plan y acciones concretas que darán como coeficiente una relación ‘amorosamente estable’”.

El comportamiento impulsivo y las emociones algo desbordadas que muchas personas tienen en primavera, no hará otra cosa que recordarle a los virginianos y virginianas, lo caótico que puede ser todo.

Capricornio

Este signo no sabrá que la primavera llegó porque su mente y su cuerpo están enfocados al 100% en el trabajo. Quizás cuando vea las flores, sospechará que llegó la estación del amor y entonces capricornianos y capricornianas, anotarán en su agenda un plan para ser los ‘mejores amantes del mercado’.

Para Capricornio, vale lo material, lo estratégico, reflexivo y al ver que las personas están más alegres y efervescentes, pensará en como montar un negocio para captarlos, venderles lo que necesiten y así obtener pingues ganancias.

Nada de fiestas o juergas primaverales, las personas de este signo zodiacal mantendrán su austeridad y concentración porque para ellos hay que concretar ese súper, mega, macro objetivo y entonces se deben hacer duros sacrificios pero la conquista de su plan, acarreará una gloria y felicidad sin igual.