Trámite online | Quiénes pueden acceder a créditos ANSES

Después de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aclaró que por el momento no han vuelto los créditos para las asignaciones, como AUH o SUAF, hay quienes sí pueden pedir préstamos por internet.

Con diferentes montos y cuotas, los créditos están destinados a tres grupos. Entre ellos, algunos beneficiarios pueden ser monotributistas.

¿Quiénes pueden pedir créditos ANSES en agosto 2021?

Actualmente pueden sacar un crédito ANSES:

Jubilados

Pensionados

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Pensión No Contributiva (PNC) por vejez o por invalidez

Madres de 7 hijos o más con PNC

¿Qué monotributistas pueden solicitar un préstamo?

Las Madres de 7 hijos con PNC que estén inscriptas en el Monotributo Social. Sólo este tipo de monotributo puede acceder a un crédito ANSES. Sin embargo, pueden ser monotributistas sociales:

Personas que realicen una actividad económica independiente.

Trabajadores en relación de dependencia que cobren un salario bruto inferior al haber previsional mínimo.

Personas que forman parte de una cooperativa de trabajo con un mínimo de 6 asociados.

Es importante saber que a su vez es compatible con la AUH, pero esto no quiere decir que de esta manera la asignación pueda pedir préstamos.

Qué es y cómo acceder al Monotributo Social

¿Cuánto puedo pedir de crédito?

En el caso de las personas jubiladas y pensionadas:

Desde $5.000 hasta $200.000 en 24, 36 o 48 cuotas.

La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual.

El crédito, una vez aprobado, se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

Además, antes de pedir el préstamo vas a poder simular la cuota en Mi ANSES.

En el caso de PNC, PUAM y Madres de 7 hijos o más:

Desde $5.000 hasta $70.000 en 24, 36 o 48 cuotas.

La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual.

El crédito, una vez aprobado, se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

Además, antes de pedir el préstamo vas a poder simular la cuota en Mi ANSES.

¿Cómo se pagan las cuotas?

Se descuentan directamente de los haberes de cada mes, motivo por el cual quienes hayan sacado un crédito van a cobrar menos hasta que terminen de pagar las cuotas.

Cómo conocer el saldo de tu deuda por créditos ANSES

¿Cómo hacer el trámite por internet?

Para solicitar un crédito vas a tener que seguir estos pasos:

1) Ingresar a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de Seguridad Social. Si no tenés una o no la recordás, podés crearla o modificarla acá.

2) Reunir toda la documentación mencionada. Además, hay que recordar tener el DNI vigente y los datos actualizados en Mi ANSES. Esto también se puede hacer en el momento.

3) Iniciar la solicitud: una vez dentro, elegir en el margen izquierdo de la pantalla la opción Créditos ANSES ➡ Solicitar un crédito - jubilaciones y pensiones. Si tenés más de un beneficio, debés seleccionar por cuál querés pedir el préstamo (jubilación o pensión).

4) Completar el formulario con los datos: ahí los interesados van a poder elegir el monto y el plazo que quieran (24, 36 o 48 cuotas), además de poder simular la cuota. Con DNI, CBU, cuenta en la que se va a depositar el crédito, monto, cuotas y cualquier otro dato que solicite ANSES se puede aceptar y enviar la solicitud.

Luego vas a poder descargar y guardar el comprobante de la solicitud, donde vas a encontrar toda la información sobre el pedido. Restará que ANSES lo apruebe y percibir el pago en la cuenta.

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN PARA PEDIR UN CRÉDITO ANSES

¿Qué pasa con los créditos para las asignaciones?

Como aclaró ANSES en julio, los préstamos para las asignaciones no están disponibles y no se sabe cuándo van a volver. Por el momento no lo pueden solicitar AUH, AUE, SUAF y demás asignaciones.

Lo que sí puede suceder es que estén pagando las cuotas de un crédito anterior. Por ese motivo se les descuenta el monto de la cuenta al cobrar la prestación.

Me figura un monto de cuota más alto, ¿Por qué?

En los últimos días, muchas AUH observaron que les figura un monto más alto de deuda al consultar cuánto les falta pagar por un crédito. Lo cierto es que no necesariamente deben más, pero a veces pueden haber errores de sistema. La mejor forma es consultar en Atención Virtual la deuda y valor de la cuota.

Cómo saber cuánto debo en Atención Virtual