Tengo jubilación y pensión, ¿Cobro el bono de ANSES?

El bono para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue generando preguntas entre los beneficiarios, como suele pasar cada vez que el Gobierno anuncia pagos extras.

Las mayores dudas tienen que ver con cuánto se pagará de extra de fin de año y quiénes lo van a recibir, ya que no alcanzará a todos los jubilados y pensionados.

¿Quiénes reciben el bono de ANSES?

Está destinado a jubilados, pensionados, Pensiones no Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), sobre todo a quienes cobran la mínima, o sea que no superan la suma de $29.062, el nuevo monto tras el aumento del 12,11%.

Son unos 4,6 millones de jubilados y pensionados, o sea más del 63% en todo el país, según indicó ANSES.

¿Hay bono para las Pensiones no Contributivas (PNC)?

Sí, los titulares de PNC van a recibir el mismo bono que los jubilados y pensionados con la mínima, que fue anunciado este jueves por el Gobierno Nacional. Como había anticipado El Ciudadano, generalmente estos extras alcanzan a todos los tipos de pensionados.

¿Cobro el bono si tengo jubilación y pensión?

Puede ser que en algunos casos, no cobren el bono extra. La realidad es que para recibirlo, no deben superar en total (con el haber y el bono) una suma de $37.062, o sea que aquellos que tienen jubilación y pensión perciben más y no les correspondería el extra.

Aunque tengan la mínima, una persona con jubilación y pensión estaría cobrando entre las dos $58.124, es decir que no serían alcanzados por el bono de fin de año.

¿Cómo saber si cobro el bono?

En primer lugar, tienen que estar dentro de los grupos mencionados anteriormente. Además, no deben superar la suma de $37.062 para recibir por lo menos un proporcional del bono. También se puede consultar chequeando la liquidación y fecha de cobro o el recibo de sueldo. Hay varias maneras:

1) Ingresar a la página oficial de ANSES y seleccionar en el inicio "Calendario de pagos", donde figuran las fechas para todos los beneficiarios.

2) Ingresar a Fecha y lugar de cobro ANSES con número de CUIL, donde vas a ver el detalle de la liquidación, día y lugar de pago.

3) Ingresar en Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social y elegir "Cobros" para saber el detalle.

¿De cuánto es el bono para jubilados?

El bono es de $8000 si la suma del haber es de hasta $29.062, o sea la mínima. Para todos los que superen ese monto, se les abonará un bono proporcional hasta alcanzar en total la suma de $37.062.

¿Cuánto cobran los que superan la mínima?

El proporcional hasta alcanzar un máximo de $37.062 en total. Te dejamos algunos ejemplos:

Una jubilación o pensión de $34.000 va a cobrar un bono de $3062 para llegar al total mencionado anteriormente.

para llegar al total mencionado anteriormente. Una persona que tiene un haber de $32.000 va a cobrar un extra de $5062.

Un jubilado o pensionado que cobra $35.000, va a recibir un proporcional del bono de $2062.

Es decir que aquellos que cobran a partir de ese valor o una jubilación máxima, no reciben bono.

¿Cuándo se paga?

Se depositará en las cuentas de los beneficiarios -donde cada mes reciben la pensión- de manera automática, es decir que no tienen que anotarse ni hacer ningún trámite. El bono se va a cobrar por terminación de documento, los días:

DNI terminados en 0, 1 y 2 ➡ lunes 20 de diciembre

DNI terminados 3, 4 y 5 ➡ martes 21 de diciembre

DNI terminados en 6 y7 ➡ miércoles 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9 ➡ jueves 23 de diciembre

FECHAS Y MONTOS ANSES DICIEMBRE 2021

¿Qué otros pagos están confirmados?

Algunos extras de fin de año son el bono o aguinaldo de Potenciar Trabajo, que es de $8000 y se paga el lunes 20 de diciembre. También el bono de $5000 del plan Más Cultura, que se va depositando en la aplicación del Banco Nación, y a su vez se extendieron las inscripciones del programa Mi Pieza, que tendrá su tercer sorteo en febrero.

Por otro lado, continúa el complemento para SUAF, la Tarjeta Alimentar para AUH, AUE y PNC Madres de 7 hijos. Esta última podría llegar a tener beneficios, pero todavía no está confirmado. Además se ampliaron las becas Progresar y están disponibles las inscripciones para chicos de 16 y 17 años que estén en el secundario. También se suman otras medidas:

Congelamiento de las tarifas de servicios públicos.

Suspensión transitoria del pago de los créditos ANSES y sus intereses para 1,7 millones de jubilados y pensionados.

Descuentos del 50% en las tarifas de gas por la Ley de Zonas Frías.

Jubilación anticipada y por tareas de cuidado.