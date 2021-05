Miles de nuevos ingresos se producirán este mes a los beneficios sociales del plan alimentario

Esta situación, despertó muchas dudas sobre quiénes van a recibir la tarjeta alimentar y también en cuánto a los trámites que hay que realizar para poder cobrar.

En esta nota vamos a aclarar varias dudas de las AUH, SUAF por embargo y PNC que van a empezar a cobrar este mes.

¿Qué trámite hay que hacer para asegurarte el beneficio?

Primero que nada hay que aclarar que aquellas personas que ya tengan AUH o PNC (madre de 7 hijos) con chicos de hasta 14 años no tienen que hacer ningún trámite. Pero también es importante decir que muchas personas estarían dentro del nuevo padrón pero por no tener actualizados los datos, no van a cobrar.

Este es el caso de miles de familias que no tienen trabajo (en blanco) y todavía siguen en el sistema como empleados en relación de dependencia. Esto sucede por varios motivos pero lo importante es que sepas que actualizando tus datos vas a poder reclamar a futuro el complemento de Desarrollo Social para AUH y PNC.

Esto ocurre también con muchas familias que por la crisis perdieron el trabajo y siguen cobrando SUAF (Asignación Familiar) cuando en realidad les corresponde AUH (Asignación Familiar).

Por tal motivo, con solo actualizar tu información en anses laboral y los datos personales de tus hijos (se paga solo hasta 14 años),

En el caso de las discapacidades, se recomienda actualizar el CUD por vías electrónicas (atención virtual). Esto es muy recomendable ya que la edad para personas con discapacidad se extiende hasta los 18 años.

¿Cómo saber si tienes que actualizar los datos o no?

Si cobraste AUH en abril y tenés chicos de hasta 14 años, quédate tranquila que tus datos ya están actualizados y no tenés que hacer ningún trámite.

Para saber si estás o no dentro del nuevo padrón (que todavía no se actualiza del todo), te recomendamos consultar por la tarjeta en la aplicación mi argentina o al 0800-222-3294.(Desarrollo Social).

Si te llega un mensaje de texto con la fecha de cobro mayo auh, tampoco tenés que hacer trámites.

¿Cómo voy a cobrar si no tengo el plástico?

El dinero para los nuevos ingresos se carga en forma automática en las cuentas en las que se cobra AUH y PNC. El plástico podría llegar en los próximos meses por correo argentino pero hasta ese momento la plata se acreditará en las mismas cuentas.

Importante: Esto no significa que se puede comprar cualquier tipo de productos. La tarjeta alimentaria solo sirve para comprar comidas y bebidas. Aquellas personas que no cumplan con este requisito corren el riesgo de que les corten el beneficio y después no se los reactiven.

¿Cuándo cargan la tarjeta mayo 2021?

Si bien todavía no hay fechas confirmadas para las personas que cobran por primera vez, si se sabe que aquellos beneficiarios que ya tienen el plástico van a recibir el dinero el viernes 21 de mayo. En cuanto a las mamás que no tienen el plástico pero cobran el beneficio en sus cuentas desde marzo 2020, cobrarían a partir del lunes 24 de mayo por orden de DNI.