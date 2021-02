Miles de asignaciones se preparan para recibir la Tarjeta Alimentar

La espera está por terminar. El Ministerio de Desarrollo Social y ANSES ultiman detalles sobre el padrón de la Tarjeta Alimentaria 2021 que a partir de febrero paga un 50% más.

Sin embargo, no todas las asignaciones reciben este complemento que a partir de marzo van a recibir cerca de 100.000 AUH que se suman al universo de beneficiarias.

En esta nota, El Ciudadano te comenta cuál es el trámite que hay que hacer para asegurarte los $6.000 por chico menor de 6 años o los $8.000 por dos o más niños.

Importante: El beneficio es solo para personas sin ingresos fijos mensuales en blanco.

¿Quiénes empiezan a cobrar la Tarjeta Alimentar en marzo 2021?

A partir del lunes 22 de marzo miles de madres y padres con Asignación Universal por Hijo que entraron entre marzo 2020 y febrero 2021 van a empezar a cobrar el complemento de la Tarjeta Alimentaria.

El dato importante en este punto es que en diciembre del 2020 se eliminaron los límites en cantidad de hijos que se podían anotar en AUH. Antes de esa fecha solo se podían ingresar hasta 5 menores y dicha situación determinó que gran parte de la primera infancia que estaba inscripta, ingrese en el universo de la seguridad social.

¿Hay que hacer algún trámite para acceder a la tarjeta?

No. El trámite es automático. Sin embargo, se recomienda chequear los datos persones (padres e hijos) en Atención Virtual y actualizarlos en el caso de que sea necesario.

Si todavía no inscribiste a tu hijo y contás con los requisitos de la AUH, te recomendamos realizar el trámite de inicio en la página oficial de Anses.



Importante: Si bien todavía no está confirmado, lo cierto es que por el riesgo de contagio por covid-19 no se van a realizar operativos de entrega de plásticos. Por este motivo, los nuevos ingresos recibirán el dinero en las cuentas en las que habitualmente reciben la Asignación.

Nuevos montos

A partir de febrero y en adelante, se pagará $6000 por un chico (con AUH) menor de 6 años y $8.000 por dos o más.