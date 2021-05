Tarjeta Alimentar: ¿Se puede retirar dinero del cajero?

Con el padrón actualizado y el calendario de pagos publicado por ANSES, hay algunos beneficiarios de la Tarjeta Alimentar que cobrarán 2 veces en junio debido a los recientes ingresos y las fechas de cobro determinadas.

Con estos temas resueltos, surgen algunas dudas sobre cómo usar la tarjeta, dónde comprar y demás cuestiones que vamos a explicar a continuación.

¿Puedo retirar efectivo de la Tarjeta Alimentar en un cajero?

No hay una aclaración oficial sobre que el dinero no pueda ser retirado del cajero automático. Esto indicaría que aquellos a quienes les corresponde la tarjeta podrían sacar efectivo, pero esto no significa que sea lo mejor.

Esto se debe a que al retirar dinero se presume que la persona compró cosas que no forman parte de la tarjeta. Hay que recordar que la misma se otorga para adquirir artículos de primera necesidad como alimentos y no secundarias. De hecho, prohíbe la compra de bebidas alcohólicas y es muy importante recordar este último punto.

¿Es conveniente retirar el dinero?

No es recomendable sacar dinero en efectivo a partir de la Tarjeta Alimentar por cajero automático ya que, si bien no es oficial, desde el Ministerio de Desarrollo Social han enfatizado sobre que esto no es posible, por lo que podría pasar que le corten la tarjeta a quienes hagan esa operación, es decir que no la seguirían cobrando.

En cualquier caso, siempre es conveniente usar la tarjeta de débito, ya sea la de Alimentar o la que se usa para percibir AUH, por ejemplo.

¿Por qué es una mejor opción usar la tarjeta de débito?

En primer lugar, por lo mencionado anteriormente, es decir, para evitar que corten la carga de la tarjeta. Por otro, porque usando el débito se puede acceder a diferentes beneficios y descuentos.

ANSES permite acceder al reintegro del 10% de las compras hechas con tarjeta en comercios adheridos, lo que se da generalmente todos los lunes. El tope máximo de devolución es de $1.000 por cada compra y no hay límites en la cantidad de operaciones que se pueden realizar. Luego, el monto ahorrado se recibirá dentro de los 7 días hábiles en la cuenta bancaria.

Este beneficio está destinado a jubilados y pensionados, Pensiones No Contributivas (PNC), AUH, AUE, SUAF, Asignación por Prenatal, Prestación por Desempleo, Progresar, Tarjeta Alimentar y programas de Desarrollo Social.

Además, diferentes supermercados también están otorgando descuentos en las compras realizadas con tarjeta.

Conocé los comercios adheridos de todo el país acá.

¿Qué pasa con la entrega de plásticos?

Los envíos de las tarjetas se han visto demorados por la pandemia de COVID-19, que retrasó todos los procesos. De a poco se irá normalizando la situación. Actualmente hay personas a quienes les está llegando el plástico por Correo Argentino, pero hay muchas otras que no.

Es por eso que pueden percibir el monto a través de la misma cuenta y tarjeta por la que cobran AUH o AUE hasta que se regularice. A su vez, se establecen dos fechas de pago, para quienes tienen el plástico y para aquellos que no.

¿Cuándo cargan la Tarjeta Alimentar?

Tras la actualización de las fechas de mayo, que se estiran para algunos hasta los primeros días de junio, resta saber cuál será el calendario oficial para el sexto mes del año. Sin embargo en junio, al igual que todos los meses, se abonará de esta forma:

Con plástico (tarjeta física): tercer viernes del mes

tercer viernes del mes Sin plástico: última semana del mes

Para consultar más fechas de cobro junio 2021, click acá.

¿Cómo consultar el saldo?

Para conocer el saldo de la tarjeta alimentar deberás conocer el banco emisor, que puede ser Banco Nación, Banco Provincia, entre otros habilitados.

Por internet: mediante la aplicación para celulares del banco o a través de la página Home Banking, a la que siempre se ingresa con usuario y contraseña. Ahí vas a encontrar saldo, movimientos, etc.

mediante la aplicación para celulares del banco o a través de la página Home Banking, a la que siempre se ingresa con usuario y contraseña. Ahí vas a encontrar saldo, movimientos, etc. Por cajero automático: ingresar la tarjeta en un cajero, ya sea red Link o Banelco, y seleccionar "consulta de saldo".

Un punto a tener en cuenta cuando se consulta a través del Home Banking o la aplicación para celulares del banco es que, entre los datos que figuran, vas a ver nombre y apellido, número de cuenta y el alias.

Este tiene otro nombre porque es simplemente un distintivo de la cuenta y no el nombre real de la persona. Cada usuario siempre va a tener su nombre y apellido y un alias, que también sirve a la hora de hacer transferencias y otras operaciones.

Novedades para SUAF y PNC por discapacidad

Desde el Ministerio de Desarrollo Social confirmaron los rumores sobre el posible ingreso de las madres con SUAF por embargo y las Pensiones No Contributivas por Discapacidad (PNC). Si bien aún no se definió oficialmente, es una fuerte posibilidad. En caso de que esto se apruebe, el primer pago sería en julio 2021 y no se podrán reclamar pagos retroactivos.

En el caso de PNC por discapacidad es lo mismo, pero se aclaró que solo será para familias que tengan hijos menores de edad (hasta 18 años).