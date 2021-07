Tarjeta Alimentar | ¿Se cobra con aumento en julio?

El mes pasado la carga de la Tarjeta Alimentar sufrió algunos atrasos, tanto para quienes tienen la tarjeta física como para aquellos que no. En ese sentido, desde el Ministerio de Desarrollo Social ya habían anticipado que la situación se regulariza en julio.

Por otro lado, se había mencionado que los y las titulares de la Tarjeta Alimentaria del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) iban a percibir los montos con aumento. Sin embargo, en junio no se depositaron.

¿Qué pasa con el aumento de $3000?

En junio se dijo que los y las titulares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) iban a percibir $3000 más por hijo de Tarjeta Alimentaria.

Sin embargo, este incremento no se vio impactado y por ahora no hay una explicación desde Desarrollo Social. Se puede tratar de dos opciones: o el pago con aumento se demoró y se verá reflejado después (julio o agosto) o no se confirmó oficialmente y quedó en un estimado. Por ahora no se puede asegurar, al menos hasta que arranque el cronograma de pagos y se verifique.

¿Cuánto cobra el Plan Alimentario en julio?

Las mamás o papás que está en el padrón alimentario pueden percibir:

Por un hijo/a ➡ $6000

Por dos hijos/as ➡ $9000

Por tres hijos/as ➡ $12000

Sólo en el caso de que realmente se deposite con incremento, en el AMBA podrían cobrar $9000 por un hijo/a, $12000 por dos y $15000 por tres. Para el interior, al menos hasta el momento, no se ha hablado de un aumento en los valores. Como se mencionó antes, resta esperar a que se cargue la Tarjeta Alimentaria.

¿Quiénes van a percibir Tarjeta Alimentar?

Por el momento, quienes ya estaban en el padrón:

Titulares de AUH con hijos o hijas de hasta 14 años inclusive

Embarazadas a partir del tercer mes de gestación

Titulares de AUH por discapacidad

Todos los beneficios AUH en julio 2021

¿Cuánto se cobra en total en julio 2021?

La Asignación Universal por Hijo (AUH) va a recibir por cada chico/a $3600 de asignación, hasta $7083 de Declaración Jurada si la presentó en mayo, Tarjeta Alimentar y en el caso de estar en Potenciar Trabajo, el bono de $6000 y el salario complementario de $12.636 (la mitad de un salario mínimo).

Por su parte, las beneficiarias de AUE van a cobrar $3600 y $6000 del plan alimentario infantil.

Montos totales julio 2021 AUH por hasta 6 chicos

¿Cuándo se actualizará el padrón?

Esta novedad fue confirmada por el propio ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien adelantó que están evaluando la posibilidad de hacer una nueva actualización o reempadronamiento para que más grupos puedan ingresar, ya que el complemento alimentario es una de las principales medidas que se están aplicando para acompañar a los sectores afectados.

Quienes tienen más probabilidad y prioridad para entrar son las Madres de 7 hijos o más con Pensión No Contributiva (PNC) y le siguen: SUAF por embargo, PNC por discapacidad hasta 18 años y jubilados y pensionados. Estos últimos podrían acceder más adelante.

De hecho, se inició una evaluación de la Tarjeta en conjunto con UNICEF para conocer los impactos del programa y "generar recomendaciones que permitan mejorar la estrategia actual", según indicó el Gobierno. Por tal motivo se realiza una encuesta telefónica a todos los titulares.

No tengo el plástico, ¿Cobro igual?

Sí, quienes no tengan el plástico van a percibir el monto correspondiente de la tarjeta en la misma cuenta bancaria de la asignación, por lo que podrán usar la tarjeta de débito. En ese sentido, hay 3 cuestiones importantes:

La entrega de las tarjetas físicas se realiza por correo y todavía hay atrasos a causa del contexto actual, pero se van a enviar. Sí se puede retirar el dinero en efectivo, pero sólo mientras no tengan el plástico. Una vez que lo tengan, se corta la posibilidad. Muchas veces conviene usar la tarjeta de débito porque se puede acceder a descuentos y/o reintegros.

Lo que hay que tener en cuenta es que la carga se realiza en distintas fechas según tengas el plástico o no. En julio es el tercer viernes del mes (con tarjeta plástica) y la última semana del mes (sin tarjeta).

Fechas de cobro Tarjeta Alimentar julio 2021

¿Hay que hacer algún trámite?

No, si te corresponde cobrás automáticamente el monto que corresponda según la cantidad de hijos. Lo que sí se puede hacer es verificar si estás dentro del padrón ingresando el número de DNI en la página oficial de Tarjeta Alimentar o en la aplicación Mi Argentina.

También podés consultar el saldo de la tarjeta y realizar el reclamo en el caso de no tener el depósito o haber recibido un monto incorrecto.

Importante: el reclamo se hace con Desarrollo y no con ANSES.