Tarjeta Alimentar | Cuánto se cobra en noviembre 2021

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) arrancó con el calendario de pagos de noviembre 2021 y lo mismo hará el Ministerio de Desarrollo Social en los próximos días con la Tarjeta Alimentaria.

Este mes la carga del plan alimentario se anticipa y se unifica porque se va a depositar directamente en las cuentas de las asignaciones y la PNC Madres de 7 hijos, motivo por el cual van a tener antes del dinero. ¿Cuáles son los montos de cobro?

¿Cuándo cargan la Tarjeta Alimentar en noviembre 2021?

Como desde noviembre se confirmó que se depositarán los montos de la Tarjeta Alimentaria directamente en la cuenta de la AUH o AUE, se cobra todo junto (asignación y tarjeta) durante el cronograma de la asignación.

Las fechas de cobro de AUH son:

DNI terminados en 0 ➡ lunes 8 de noviembre

DNI terminados en 1 ➡ martes 9 de noviembre

DNI terminados en 2 ➡ miércoles 10 de noviembre

DNI terminados en 3 ➡ jueves 11 de noviembre

DNI terminados en 4 ➡ viernes 12 de noviembre

DNI terminados en 5 ➡ lunes 15 de noviembre

DNI terminados en 6➡ martes 16 de noviembre

DNI terminados en 7 ➡ miércoles 17 de noviembre

DNI terminados en 8 ➡ jueves 18 de noviembre

DNI terminados en 9 ➡ viernes 19 de noviembre

MONTOS DE COBRO ANSES NOVIEMBRE 2021

¿Cuándo se acredita para las Madres de 7 hijos?

Los montos para la PNC Madres de 7 hijos ya se empezaron a pagar y durante esta semana, los días de cobro fueron:

DNI terminados en 0 y 1 ➡ lunes 1 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3 ➡ martes 2 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5 ➡ miércoles 3 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7 ➡ jueves 4 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9 ➡ viernes 5 de noviembre

TARJETA ALIMENTAR PNC MADRES NOVIEMBRE 2021

¿Se cobra con aumento?

Por el momento no se ha confirmado ni anunciado un aumento en los montos, por lo que se espera que en noviembre sean los mismos:

Asignación por Embarazo (AUE) ➡ $6000

AUH con un hijo de hasta 14 años ➡ $6000

AUH con dos hijos de hasta 14 años ➡ $9000

AUH con tres hijos o más de hasta 14 años ➡ $12.000

Madres de 7 hijos con PNC (hasta 14 años) ➡ $12.000

AUH por discapacidad no tiene límite de edad

Lo cierto es que cada vez suena más fuerte la posibilidad de aumento en la Tarjeta Alimentar y, además, se sabe que desde Desarrollo Social preparan anuncios y beneficios para sus beneficiarios. Sin embargo, habrá que esperar a la fecha de las elecciones (14 de noviembre) para tener una confirmación oficial, ya que no se sabe si es un incremento, ampliación del programa o alguna otra novedad.

¿Se podrá extraer el dinero?

Sí, el hecho de que se unifique el programa alimentario con las asignaciones en la misma cuenta y fecha de cobro, quiere decir 2 cosas:

Van a poder extraer el dinero en efectivo del cajero y van a poder comprar otros artículos y no sólo alimentos, siempre y cuando sean para los chicos.

en efectivo del cajero y van a poder comprar otros artículos y no sólo alimentos, siempre y cuando sean para los chicos. Se deja de usar el plástico, o sea que las fechas son anticipadas y unificadas para todas. Aquellas que tienen la tarjeta física de Alimentar, deben guardarla por las dudas de que en un futuro haya cambios.

Sin embargo, muchas veces conviene pagar con la tarjeta de débito porque se ampliaron los beneficios ANSES y se puede acceder a descuentos y reintegros de entre el 10% y el 15% en comercios adheridos, lo que puede hacer que el dinero rinda un poco más.

Cómo consultar el saldo

Una persona que ya está dentro del padrón, también tiene diferentes formas de saber el saldo de su cuenta, ya sea que tenga la tarjeta física o no. Se puede hacer a través del Home Banking del banco o su app para celulares, cajero automático, mensajes de texto y diferentes números de teléfono habilitados.

TODAS LAS FORMAS DE CONSULTAR EL SALDO DE LA TARJETA ALIMENTAR

Cómo hacer el reclamo por falta de pago

El reclamo se hace con el Ministerio de Desarrollo Social y no con ANSES. La Tarjeta es una iniciativa del ministerio, mientras que ANSES tiene los datos de los beneficiarios (de AUH, por ejemplo) y es quien notifica vía mail o mensaje de texto las novedades y/o fecha de cobro.

Entonces, ¿Cómo hacer el reclamo? Hay dos vías tanto para hacer el reclamo como para consultar si estás dentro del padrón, pero recordá esperar 48 horas:

Llamando al 0800-222-3294 de Desarrollo Social

Correo electrónico a pnsa@desarrollosocial.gob.ar

Podés consultar si estás en el padrón en la aplicación Mi Argentina o directamente con DNI haciendo click acá.

¿Hay Tarjeta Alimentar para SUAF por embargo y jubilados?

Para la asignación familiar por embargo, según indicó el Jefe Regional Cuyo Carlos Gallo en Anses al Día de El Ciudadano, no se otorgará por el momento la Tarjeta Alimentaria, pero sí cobran el complemento, es decir que siguen percibiendo el doble por la asignación.

Si bien trascendió la posibilidad de que entren al plan alimentario los jubilados, pensionados y quizás Pensiones no Contributivas (PNC), no fue confirmado y no se anunció nada al respecto.