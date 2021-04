El programa Argentina Contra el Hambre y su principal herramienta de acción social sigue presentando cambios atados al panorama de crisis sanitaria.

Según el portales de noticias, el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo habría confirmado fecha de actualización del padrón alimentario para el mes de mayo. Si bien la información todavía no fue publicada en el boletín oficial y por lo tanto no puede ser confirmada, lo cierto es que de renovarse el listado con los nuevos ingresos AUH y AUE, la Tarjeta Alimentaria se pagaría recién en junio 2021.

En la lista de espera hay más de 500.000 familias que debería haber entrado en marzo como habitualmente sucede cada año. Sin embargo, por motivos relacionados a la pandemia y la implementación del Plan Sumar (nuevo filtro de acceso al programa).

Hasta hace dos semanas, las nuevas asignaciones que entraron al sistema universal por hijo después de la última actualización de padrón (marzo 2020), recibieron la notificación de "proceso de alta" en la página argentina.gob.ar pero luego el mensaje fue reemplazado por "el servicio todavía no se encuentra disponible". Esto no significa que no vayas a cobrar sino que por el contrario se está renovando el sistema digital para que puedas visibilizar el cobro y la fecha correspondiente a través del mismo sitio o su equivalente aplicación.

A raíz de la poca claridad que existe sobre el tema, el ciudadano una vez más contactó con los beneficiarios quienes aseguraron haber consultado con la oficina de Desarrollo Social (encargados del padrón) desde donde les avisaron que, "si bien todavía No hay fechas de actualización de padrones, muy pronto lo van actualizar". Esto coincide con los supuestos dichos del ministro.



Por otra parte, El Ciudadano contactó con las oficinas de prensa de ANSES pero desde dicha dependencia dijeron no tener precisiones sobre el tema y recordaron que "el complemento AUH no depende de ellos sino de Desarrollo Social". Por tal motivo, te recomendamos que, en el caso de que tengas que hacer un reclamo sobre la tarjeta Alimentar te comuniques gratis al 0800-222-3294 (Desarrollo Social de la Nación.

¿Quiénes van a entrar al nuevo padrón?

Todas loas madres que empezaron a cobrar AUH, AUE y Plan de los Mil Días entre marzo 2020 y febrero 2021 con chicos de hasta 6 años.

Otra de las novedades en relación a los ingresos, es para todos los menores de 18 años con alguna discapacidad. Según declaraciones públicas del propio ministro, por motivos relacionados a la emergencia sanitaria, en los próximos meses (posiblemente con el nuevo padrón) se va a incluir a este grupo en forma masiva sin importar que superen la edad límite reglamentada para el resto de las AUH.

Importante: Por ahora no aumenta la tarjeta alimentaria y se seguirá pagando $6000 por un menor de 6 y $9000 por dos o más.

Programa Sumar

Este año, por primera vez y con el fin de asegurar el beneficio a los chicos en grave vulnerabilidad socioeconómica, la base de datos del nuevo padrón alimentario será el Plan Sumar. Para más información sobre este nuevo "filtro" de acceso te recomendamos ingresar al siguiente enlace oficial ¿Qué es el programa sumar?

Cuándo cargan la tarjeta alimentaria mayo 2021

Como todos los meses, aquellas personas que ya están dentro del sistema de cobros y tienen el plástico, van a recibir el dinero el tercer viernes del mes, o sea el 21 de mayo. Aquellas mamás que no cuenten con la tarjeta física van a cobrar el equivalente del monto en sus cuentas AUH o SUAF por embargo a partir del lunes 26.