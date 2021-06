¿Cuándo se cobra la Tarjeta Alimentaria? (fechas y montos)

Tras la actualización del padrón, nuevos beneficiarios ingresaron para empezar a cobrar la Tarjeta Alimentar que otorga el Ministerio de Desarrollo Social para la compra de alimentos y artículos de primera necesidad.

Si bien se espera un nuevo "reempadronamiento" para que entren varias personas que lo están esperando desde hace tiempo (jubilados, pensionados, SUAF por embargo y PNC por discapacidad), desde Desarrollo anticiparon que se está trabajando para incluirlos. Sin embargo, todavía no se anuncia de manera oficial.

Por otro lado, hay titulares como las Madres de 7 hijos o más con Pensión No Contributiva (PNC) que habrían ingresado pero no han percibido el monto de la tarjeta. Entre ellos y quienes ya estaban en el padrón, hay dudas sobre cuándo van a cobrar.

¿Cuándo cobro la Tarjeta Alimentar en junio?

El calendario de pago junio 2021 para quienes tienen el plástico, es decir la tarjeta física, es el tercer viernes del mes y para aquellos sin plástico, la última semana del mes. Hay que recordar que existe demora en la entrega de tarjetas debido a la pandemia.

Con plástico

Quienes ya tienen la tarjeta física van a cobrar el viernes 18 de junio.

Sin plástico (fechas de cobro aproximadas)

DNI terminados en 0 y 1 ➡ martes 22 de junio

DNI terminados en 2 y 3 ➡ miércoles 23 de junio

DNI terminados en 4 y 5 ➡ jueves 24 de junio

DNI terminados en 6 y 7 ➡ viernes 25 de junio

DNI terminados en 8 y 9 ➡ lunes 28 de junio

¿Cuánto cobro por la Tarjeta Alimentaria?

La Tarjeta del Plan Alimentario se abona según la cantidad de hijos o hijas que tengas. Los montos son los siguientes:

1 hijo/a ➡ $6000 si vivís en el interior, $9000 si vivís en el AMBA.

2 hijos/as ➡ $9000 si vivís en el interior, $12000 si vivís en el AMBA.

3 hijos/as o más ➡ $12000 si sos del interior, $15000 para los del AMBA.

Recientemente algunos medios periodísticos indicaron que solo por el mes de junio habrá un aumento en los montos del 50%, es decir que quedarían en $9000, $12000 y $15000 respectivamente (siempre $3000 más si vivís en el AMBA). De todas formas, la información todavía no fue confirmada por el Gobierno Nacional, por lo que puede que aún se cobren los montos tradicionales.

¿Cómo percibo el beneficio?

En el caso de tener la tarjeta, la podés usar en supermercados, almacenes y otros locales para la compra de alimentos, ya que recibirás el depósito en la misma. Si aún no tenés el plástico, vas a poder cobrar en la misma cuenta donde percibís la asignación (AUH) y sí se puede retirar el dinero en efectivo debido a la demora en la entrega.

Sin embargo, siempre es recomendable usar el débito porque podés acceder a diferentes descuentos en comercios.

¿Tengo que hacer algún trámite?

No, al estar en el padrón cobrás automáticamente porque se cruzan los datos entre ANSES y el Ministerio de Desarrollo Social. En ese sentido, quienes tienen habilitada la tarjeta son:

AUH con hijos e hijas de hasta 14 años.

Embarazadas a partir del tercer mes con AUH.

Personas con discapacidad que reciben AUH.

¿Qué pasa con SUAF por embargo, PNC Discapacidad y Madres de 7 hijos?

En cuanto a las PNC Madres de 7 hijos o más, el propio presidente Alberto Fernández confirmó que entraron al padrón alimentario. Sin embargo, aún no han cobrado las mamás titulares y no se ha comunicado una fecha de cobro. Se estima que podría ser en julio, pero no hay información oficial.

Por su parte, SUAF por embargo y PNC por Discapacidad, al igual que jubilados y pensionados, aún deben esperar a la actualización del padrón que está pensando el Ministerio de Desarrollo. Si bien se anticipó que se evalúa integrar a estos grupos, todavía no se realizó el reempadronamiento.

En junio, sí recibirán el medio aguinaldo los jubilados y pensionados, PNC y SUAF.

¿Cómo consultar el saldo de la Tarjeta?

Además de consultar en un cajero automático (Red Link o Banelco), Home Banking o aplicación para celular del banco, también podés ingresar a la página oficial de Visa, en donde solo tenés que ingresar el número de la tarjeta para consultar saldo y movimientos. De esta manera también podés verificar si estás cobrando el plan.

CONSULTÁ TU SALDO ACÁ.

¿Cómo reclamar la falta de pago?

Antes que nada hay que saber que el reclamo se hace con el Ministerio de Desarrollo Social y no con ANSES. La Tarjeta es una iniciativa del ministerio, mientras que ANSES tiene los datos de los beneficiarios (de AUH, por ejemplo) y es quien notifica vía mail o mensaje de texto las novedades y/o fecha de cobro.

Entonces, ¿Cómo hacer el reclamo? Hay dos vías tanto para hacer el reclamo como para consultar si estás dentro del padrón:

Llamando al 0800-222-3294 de Desarrollo Social

Correo electrónico a pnsa@desarrollosocial.gob.ar

Podés consultar si estás en el padrón en la aplicación Mi Argentina o directamente con DNI haciendo click acá.

En ANSES podés hacer otro tipo de reclamos relacionados con AUH, AUE, SUAF, jubilaciones y pensiones, becas Progresar, entre otros.

Importante: si ya entraste al padrón y vas a cobrar por primera vez, no corresponde hacer un reclamo. Podés consultar el padrón acá.