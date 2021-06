Tarjeta Alimentar | Cuánto y cuándo se cobra en julio 2021

Después de los atrasos en la carga de la Tarjeta Alimentar, tanto para quienes tienen la tarjeta física como para los que no, el Ministerio de Desarrollo Social afirmó que el inconveniente se regulariza en julio.

Es decir que todas las beneficiarias deberían recibir el pago en tiempo y forma durante el mes que viene. Si no, es necesario hacer el reclamo.

¿Cuándo cargan la Tarjeta Alimentaria en julio?

Teniendo en cuenta el cronograma mensual, las fechas de cobro APROXIMADAS de julio 2021 son:

Con plástico ➡ tercer viernes del mes (viernes 16 de julio aproximadamente)

Sin plástico ➡ última semana del mes (lunes 26 de julio a viernes 30 de julio aproximadamente)

Importante: la entrega de las tarjetas físicas se realiza por correo y todavía hay atrasos a causa del contexto actual. Pero no es necesario hacer ningún trámite adicional ya que, si te corresponde el plan alimentario, vas a cobrar automáticamente.

¿Quiénes van a cobrar?

Por el momento, quienes ya estaban en el padrón:

Titulares de AUH con hijos o hijas de hasta 14 años inclusive

Embarazadas a partir del tercer mes de gestación

Titulares de AUH por discapacidad

¿Cuánto se va a depositar?

Hay que recordar que los montos son por cada hijo o hija, al igual que en la Asignación Universal por Hijo (AUH) por ejemplo. En ese sentido, van a cobrar:

Por un hijo/a: $6000

Por dos hijos/as: $9000

Por tres hijos/as: $12000

Lo mismo sucede con la asignación y el complemento de la Declaración Jurada ($7083 por cada chico) para quienes la presentaron en mayo a través de Mi ANSES. Estas últimas, van a percibir ese retenido en julio.

Cuándo y cuánto cobra AUH por hasta 6 chicos

¿Qué pasa con el aumento de $3000?

Se había anunciado en junio que los y las titulares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) iban a percibir $3000 más por hijo de Tarjeta Alimentaria. O sea que los montos en ese caso iban a ser de $9000, $12000 y $15000.

Sin embargo, este incremento no se vio impactado y por ahora no hay una explicación desde Desarrollo Social. Se puede tratar de dos opciones: o el pago con aumento se demoró y se verá reflejado después o no se confirmó oficialmente y quedó en un estimado. Por ahora no se puede asegurar, al menos hasta que arranque el cronograma y se verifique.

¿Qué se sabe de la actualización del padrón?

Esta sí fue una novedad confirmada por el propio ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien adelantó que están evaluando la posibilidad de hacer una nueva actualización o reempadronamiento para que más grupos puedan ingresar, ya que el complemento alimentario es una de las principales medidas que se están aplicando para acompañar a los sectores afectados.

Quienes tienen más probabilidad y prioridad para entrar son las Madres de 7 hijos o más con Pensión No Contributiva (PNC) y le siguen: SUAF por embargo, PNC por discapacidad hasta 18 años y jubilados y pensionados. Estos últimos podrían acceder más adelante.

Hasta ahora no tienen una fecha de cobro asignada, pero incluso el presidente afirmó que se ampliará el programa para las mamás de 7 hijos. Se esperaba que desde agosto comenzara el pago, pero no se puede asegurar todavía.

¿Cómo sé si me corresponde la Tarjeta Alimentar?

El padrón se puede consultar en la aplicación Mi Argentina o en la página oficial de Tarjeta Alimentar del Gobierno Nacional con número de DNI. La información se verá actualizada una vez que se confirme el nuevo padrón.

Además, para quienes ya lo están cobrando, se puede consultar el saldo de la tarjeta por internet. Por otro lado, es importante realizar el reclamo en el caso de no recibir el pago o al ver un monto que no corresponde a todos los hijos, sino que es menor.

Importante: el reclamo se hace con Desarrollo y no con ANSES. Guía para reclamar, click acá.