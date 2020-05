ANSES Tarjeta Alimentaria: Habilitan teléfono para realizar reclamos

El mes de mayo empezó con una enorme cantidad de consultas a ANSES por la tarjeta alimentaria. Es que el gobierno había prometido un refuerzo económico para los beneficiarios del Plan Argentina Contra el Hambre y muchos tienen dudas o directamente no han recibido este pago. Para despejar cualquier tipo de inquietud, el Ministerio de Desarrollo Social habilitó un nuevo canal de contacto para realizar consultas.

En la nota de El Ciudadano enumeramos los métodos más efectivos para comunicarte y consultar cuánto te corresponde cobrar. Además, la información actualizada sobre las próximas fechas de cobro.

Consultas Tarjeta Alimentaria

Comunicándote por teléfono al 0800-222-3294 podes consultar cuánto te corresponde en el próximo pago de ANSES. Sólo tenés que aportar tu número de DNI y hacer el reclamo que haga falta en caso de que no estés recibiendo haberes que te corresponden. Otro canal de consultas es vía e-mail a la dirección consultas@desarrollosocial.gob.ar.

Recordá que el pago de la tarjeta alimentaria durante mayo se divide en 4, uno por cada miércoles. El primero se acreditará el 6 de mayo. Quienes tienen la tarjeta física cobrarán en las siguientes fechas, mientras que los que no la tienen recibirán el pago junto con la AUH en la fecha correspondiente.



IMPORTANTE: La línea solo responde de lunes a viernes en horario de comercio.

Fecha de cobro Tarjeta Alimentaria

Beneficiarios CON tarjeta física cobran los días miércoles del mes.

6 de mayo:

13 de mayo

20 de mayo

27 de mayo

Beneficiarios SIN tarjeta física

Para saber cuándo vas a cobrar el monto de la tarjeta alimentaria junto con la asignación, te recomendamos leer esta nota sobre las fechas de cobro de ANSES en mayo.

Nunca recibí la tarjeta alimentaria ¿qué hago?

Si aún no has recibido la tarjeta, no estás cobrando los montos en tu cuenta y te corresponde por estar en el padrón, intentá reclamando al número que habilitó Desarrollo Social (0800-222-3294) o enviando un e-mail.

Desde que se decretó el aislamiento social obligatorio ANSES ha tenido problemas para completar la entrega e incluir a titulares de asignaciones que deberían recibir el beneficio. Sin embargo, en la mayoría de los casos se trata de problemas administrativos, por lo que no hay que preocuparse y en lo posible hacer el reclamo.