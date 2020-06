Tarjeta Alimentaria Junio ¿Cómo y cuánto pagan con o sin tarjeta?

Desde que comenzó el año y atendiendo la situación de pobreza en la que se encuentra gran parte del país, el Gobierno resolvió la implementar el beneficio de la Tarjeta Alimentar. El subsidio alimentario es para mamás o papás que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o por Embarazo y tienen niños menores de 6 años.

Si bien el sistema de utilización es simple (una tarjeta similar a una de débito cargada para comprar productos en supermercados), la pandemia de coronavirus obligó a que la utilización cambie para la mayoría de los titulares debido a la suspensión de entregas, la cual provocó que a gran parte del padrón no le llegara el plástico.

Estas diferencias y algunos pagos atrasados han generado confusión en los beneficiarios.

¿Cuánto cobro por la Tarjeta Alimentar?

El pago de la tarjeta Alimentar se mantiene:

$4000: beneficiarios con un hijo menor de 6 años

$6000: beneficiarios con 2 o más hijos menores de 6

Tengo el plástico ¿cómo cobro la Tarjeta Alimentar?

Para los que tienen el plástico de la Tarjeta Alimentar, el pago es semanal y se abona los viernes. De esta manera, se deposita el monto original dividido en cuatro.

Cuatro pagos de $1000: beneficiarios con un hijo menor de 6

Cuatro pagos de $1500: beneficiarios con 2 hijos menores de 6

Algunos meses pueden tener 5 viernes, y en estos casos no se cargaría el último del mes. Esto no significa que no se continúe abonando el beneficio..

No tengo la tarjeta alimentaria ¿como cobro?

Los beneficiarios que no tienen plástico, perciben el dinero junto con el haber mensual de la AUH.

¿Por qué algunos cobraron $8000 por un hijo o $12000 por 2?

Estos casos son aquellos beneficiarios que tenían saldos atrasados y lo están reponiendo.

En junio NO hay carga extra como sí hubo a fines de abril y mayo.