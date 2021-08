ANSES | Qué pasa con la Tarjeta Alimentar para Madres de 7 hijos

Desde mayo se anunció que las Madres de 7 hijos con Pensión No Contributiva (PNC) iban a empezar a recibir la Tarjeta Alimentar, pero lo cierto es que no pasó en ese momento.

El mes pasado el propio ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirmó que desde agosto este grupo empezaría a cobrar los montos del plan alimentario.

¿Quiénes reciben la Tarjeta Alimentaria?

AUH con hijos o hijas de hasta 14 años inclusive.

AUH por discapacidad sin límite de edad.

AUE a partir de los tres meses de embarazo.

Madres de 7 hijos desde agosto, según Desarrollo Social.

¿Por qué todavía no cobraron las Madres de 7 hijos?

Al tener una Pensión No Contributiva (PNC), las mamás de 7 hijos ya cobraron la pensión de agosto junto al bono de $5000, pero no el monto del programa alimentario.

Sin embargo, no quiere decir que no vayan a cobrar. Lo cierto es que la Tarjeta Alimentar tiene su propio calendario según tengan o no el plástico los beneficiarios. En el caso de este grupo, que es nuevo, recibe el dinero en la cuenta de la pensión pero no necesariamente el mismo día. Esto quiere decir que hay que esperar a que carguen la tarjeta este mes para verificar si cobraron o no.

Cobro tarjeta alimentar agosto 2021

El Ministerio de Desarrollo Social todavía no publicó el calendario oficial del programa alimentario. Entonces, las próximas fechas son estimadas teniendo en cuenta cómo se ha pagado todos los meses anteriores, o sea tercer viernes del mes (con plástico) y última semana del mes (sin plástico).

De cumplirse ese calendario, en agosto las fechas aproximadas serían:

Con plástico ➡ viernes 20 de agosto aproximadamente.

➡ viernes 20 de agosto aproximadamente. Sin plástico ➡ lunes 23 de agosto al viernes 27 de agosto aproximadamente y por terminación de DNI, arrancando por los finalizados en 0 y 1.

Si me corresponde, ¿Cómo obtengo la tarjeta plástica?

Se está realizando el operativo de entrega de plásticos por correo. Para eso debe haber una persona mayor de 18 años en el domicilio que pueda recibir la tarjeta.

Sin embargo, hay varias provincias que tienen calendarios de entrega armados por día, hora y lugar. En ese caso se recomienda comunicarse con Desarrollo Social de la provincia en la que vivas y consultar el cronograma.

¿Cuánto van a cobrar las mamás con PNC?

Cuando arranque el calendario de pagos, van a percibir $12000, que es el monto máximo a partir de los tres hijos. Por su parte, la Asignación por Embarazo (AUE) y la AUH con un hijo reciben $6000 y por dos hijos $9000.

En el caso de no tener la tarjeta plástica van a cobrar en la cuenta de la pensión y se puede retirar el efectivo, pero sólo mientras no tengan el plástico. Una vez que lo tengan, esta posibilidad se corta.

¿Tienen que hacer algún trámite?

No, sólo tienen que mantener los datos actualizados en Mi ANSES porque la acreditación de la tarjeta es automático, siempre y cuando corresponda.

¿Cómo consultar el saldo?

Una persona que ya está dentro del padrón, también tiene diferentes formas de saber el saldo de su cuenta, ya sea que tenga la tarjeta física o no. Se puede hacer a través del Home Banking del banco o su app para celulares, cajero automático, mensajes de texto y diferentes números de teléfono habilitados.

TODAS LAS FORMAS DE CONSULTAR EL SALDO DE LA TARJETA ALIMENTAR

¿Cómo saber si recibo la Tarjeta?

Hay 3 formas muy sencillas para consultar si estás en el padrón alimentario.

1) Descargar en el celular la app gratuita Mi Argentina y verificar una vez que esté instalada y se haya creado el perfil. Además, la aplicación permite tener los documentos digitales (licencia de conducir, DNI, etc.), hacer trámites, sacar turnos, consultar fecha y lugar de cobro ANSES, acceder al estado de cuenta y fechas de cobro de programas como Potenciar Trabajo, recibir información necesaria, entre otras cosas.

2) Consultar ingresando número de DNI en la página oficial de Tarjeta Alimentar (desde el celular o computadora). Allí vas a poder ver si te corresponde cobrar Alimentar o no, además de otros datos como lugar y horario para retirar el plástico. Sin embargo, no en todos los casos hay que retirarlos, sino que se están enviando por correo.

3) Llamando al 0800-222-3294 del Ministerio de Desarrollo Social.