ANSES | ¿Habrá un aumento para AUH y Tarjeta Alimentar?

Con la cantidad de novedades que han trascendido en los últimos días, relacionadas a ANSES y el Ministerio de Desarrollo Social, la expectativa crece entre los beneficiarios, ya que se esperan varias ayudas y medidas del Gobierno Nacional antes de las elecciones.

Si bien es relativamente poco lo que se sabe sobre el nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), también se habló de otras posibilidades para las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. ¿Qué se sabe hasta el momento?

¿Hay un aumento para la Tarjeta Alimentaria?

Se habló de un aumento de la tarjeta de $3000, pero lo cierto es que no ha sido comunicado ni confirmado desde Desarrollo Social. Hace unos meses ya se había deslizado la posibilidad de un incremento que nunca se concretó.

Sin embargo, tanto el exministro de Desarrollo como el actual, Juan Zabaleta, se han referido sobre las ayudas económicas que vienen por parte del Gobierno y se espera que lleguen buenas noticias para el plan alimentario, pero por ahora habrá que esperar porque no hay nada oficial.

¿AUH cobra el IFE, aumento o bono?

Algo parecido pasa con las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), podría haber una posibilidad de aumento o bono. Recientemente se dijo que las AUH no iban a recibir el IFE, pero no se puede afirmar porque todavía no está el anuncio del presidente Alberto Fernández.

Lo que ya es prácticamente seguro es que van a recibir una ayuda económica, ya sea en forma de IFE, bono o un nuevo aumento, más allá del que se pagó en septiembre.

¿Cuánto y cuándo se carga la Tarjeta Alimentar?

Actualmente están cobrando lo que corresponde a septiembre todas las titulares de AUH con hijos de hasta 14 años, AUH por discapacidad y AUE que no tienen el plástico, cuyo cronograma es este:

Documentos terminados en 0 y 1 : Miércoles 22 de septiembre

: Miércoles 22 de septiembre Documentos terminados en 2 y 3: Jueves 23 de septiembre

Jueves 23 de septiembre Documentos terminados en 4 y 5: Viernes 24 de septiembre

Viernes 24 de septiembre Documentos terminados en 6 y 7 : Lunes 27 de septiembre

: Lunes 27 de septiembre Documentos terminados en 8 y 9: Martes 28 de septiembre

Después, a partir del viernes 1 de octubre, empiezan a habilitar la tarjeta para las Madres de 7 hijos con PNC, que se extiende hasta el jueves 7 de octubre por terminación de documento.

En cuanto a los montos, son los de siempre: $6000 por un hijo, $9000 por dos y $12.000 por tres o más.

TARJETA ALIMENTAR SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

¿Cuánto cobra AUH por cada hijo?

En septiembre, con el aumento del 12,39%, cobraron $4040 por cada chico menor a cargo. A eso se le suman $7083 por cada hijo si presentaron la Declaración Jurada en Mi ANSES en julio, ya que tarda dos meses en acreditarse a partir de que se hace el trámite.

Ahora les toca además el monto de la Tarjeta Alimentar. Sin embargo, deben recordar que si cobraron menos puede deberse al descuento por créditos, que se deduce cada mes del monto total de la asignación. Generalmente se descuenta entre $500 y $700.

MONTOS AUH SEPTIEMBRE POR HASTA 6 HIJOS

¿Hay Alimentar para SUAF por embargo?

Esta es otra de las grandes interrogantes que tienen las titulares del salario familiar por embargo. En su momento se dijo que se evaluaba la posibilidad de incluirlas en el padrón, pero por ahora no ha pasado y no se ha comunicado ninguna novedad.

Lo cierto es que como SUAF por embargo tiene una situación similar a la de AUH, se empieza a contemplar con el fin de que tengan otra ayuda económica, pero por ahora no se puede afirmar que vayan a entrar. Sí es confirmado que SUAF, al ser trabajadores en relación de dependencia, no acceden a la Tarjeta Alimentar.

¿Cuáles son los pagos asegurados?

Se vienen diferentes novedades que de a poco serán anunciadas por el Gobierno Nacional. Por un lado, está confirmado el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), lo que beneficia a los trabajadores y a planes como Potenciar Trabajo, Fondo de Desempleo, Plan Acompañar, entre otros.

También está prácticamente confirmada la jubilación anticipada, que adelantada la edad para iniciar el trámite a 55 años, como también el Plan PreViaje. Pero lo más importante, es seguro que llega la ayuda económica. No se sabe si en forma de IFE, bono como el de jubilados y pensionados o aumentos.

IFE 4: todo lo que hay que saber

Aún no se sabe si se llamará IFE, bono de emergencia o de alguna otra manera, pero será para unas 3 millones de personas, principalmente:

Trabajadores informales

Personas desocupadas (sin Fondo de Desempleo)

Monotributistas de categorías A y B

Monotributistas Sociales

Podrían incluirse AUH, AUE y empleadas domésticas

Aún no se puede confirmar quiénes son los beneficiarios. Lo que se puede asegurar es que no entran trabajadores formales (beneficiarios de SUAF), titulares de planes sociales, jubilados, pensionados y PNC.

Por otro lado, todavía no hay un formulario de inscripción y por ahora solo se pueden ir actualizando los datos en Mi ANSES para anticiparse. Con respecto a las fechas, no están definidas pero se espera para octubre o antes de las elecciones del 14 de noviembre.

Y si hablamos de montos, sólo se sabe que será mayor al del 2020 debido a la inflación, podría estar entre $12.000 y $15.000 según las primeras estimaciones, ya que por ahora nada es oficial.