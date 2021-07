ANSES | ¿Cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar con plástico?

En junio las titulares de la Tarjeta Alimentar que ya estaban en el padrón y contaban con el plástico, tuvieron atrasos para cobrar. Sin embargo, desde el Ministerio de Desarrollo Social aseguraron que en julio la situación se regulariza.

El cronograma de pagos para este mes ya se dio a conocer, por lo que en esta nota repasamos cuándo van a percibir el plan alimentario aquellas personas que tienen la tarjeta física.

¿Cuándo cobro Alimentar con plástico?

Todas las mamás o papás con hijos de hasta 14 años que están en el padrón y tienen la tarjeta perciben el monto el tercer viernes del mes. En este caso será el cuarto viernes, es decir el 23 de julio. Esta excepción se da porque el 9 es feriado (día no hábil) y por eso el pago pasa del 16 al 23 directamente.

Por su parte, aquellas personas que no tienen el plástico van a cobrar la última semana del mes, o sea desde el lunes 26 de julio al viernes 30 de julio.

¿El cronograma será siempre igual?

La medida de dividir en dos las fechas se tomó a causa de la gran cantidad de ingresos que hubo en la última actualización del padrón. Así, se dio prioridad a las personas que tienen la tarjeta plástica para percibir el plus del plan alimentario.

Sin embargo, se están entregando los plásticos por correo. Una vez que terminen los envíos, es muy posible que se unifiquen los días de pago y todas las titulares lo reciban en las mismas fechas.

¿Cuánto voy a recibir de Tarjeta Alimentaria?

Por un hijo/a ➡ $6000

Por dos hijos/as ➡ $9000

Por tres hijos/as o más ➡ $12000

En julio, además, las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobran el complemento del 20% acumulado del 2020 ($7083 por hijo) si presentaron la Declaración Jurada en mayo y, en el caso de estar en Potenciar Trabajo, el salario complementario ($12.636) y el bono de $6000.

Todos los beneficios AUH en julio

¿Habrá aumento en julio?

En junio se dijo que los y las titulares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) iban a percibir $3000 más por hijo de Tarjeta Alimentaria.

Sin embargo, este incremento no se vio impactado y por ahora no hay una explicación desde Desarrollo Social. Se puede tratar de dos opciones: o el pago con aumento se demoró y se verá reflejado después (julio o agosto) o no se confirmó oficialmente y quedó en un estimado. Por ahora no se puede asegurar, al menos hasta que arranque el cronograma de pagos y se verifique.

¿Cómo consultar el saldo de la tarjeta?

Para consultar el saldo de la tarjeta de débito hay diferentes maneras:

En el cajero automático de la red bancaria que tengas.

En el Home Banking de la entidad bancaria. Esta es la página que cada banco tiene, al que se debe ingresar con usuario y contraseña para verificar saldo, movimientos, transferencias, entre otros datos.

Aplicación para celular: el mismo sistema del home banking pero mediante la aplicación gratuita que se puede descargar en el celular. Ahí se pueden observar los mismos datos (saldo, movimientos, etc.).

Visa el saldo de la tarjeta alimentar. Hay que ingresar a la página oficial de Visa, en donde solo tenés que ingresar el número de la tarjeta para consultar saldo y movimientos. De esta manera también podés verificar si estás cobrando el plan. CONSULTÁ TU SALDO ACÁ.

¿Cómo sé si me corresponde la Tarjeta Alimentar?

El padrón se puede consultar en la aplicación Mi Argentina o en la página oficial de Tarjeta Alimentar del Gobierno Nacional con número de DNI.

¿Qué se puede comprar con la Tarjeta Alimentaria?

Se puede utilizar para hacer compras de alimentos de la canasta básica y de primera necesidad, priorizando los alimentos saludables y nutritivos para los chicos. De esta manera, se excluyen las bebidas alcohólicas y artículos de electrónica.

Además, se recomienda evitar aquellos que no sean saludables, como golosinas, gaseosas, snacks, embutidos, entre otros.

¿Por qué no cobré el plan alimentario?

Existen varios motivos por los que podés no haber recibido el complemento alimentario.

Si una persona cambió la boca de pago o lugar de cobro , puede que no se hayan actualizado los datos y los montos de la tarjeta se estén depositando en otra cuenta. Es muy importante tener siempre los datos actualizados en Mi ANSES.

, puede que no se hayan actualizado los datos y los montos de la tarjeta se estén depositando en otra cuenta. Es muy importante tener siempre los datos actualizados en Mi ANSES. Puede haber sido deshabilitada la tarjeta cuando un chico cumplió 6 años y luego, cuando se extendió el límite hasta los 14 años, la persona titular estuvo un tiempo sin utilizarla. En ese caso tiene que habilitarla de nuevo.

la tarjeta cuando un chico cumplió 6 años y luego, cuando se extendió el límite hasta los 14 años, la persona titular estuvo un tiempo sin utilizarla. En ese caso tiene que habilitarla de nuevo. También es importante revisar la fecha de vencimiento del plástico. En muchos casos, la cuenta tiene el pago pero no se puede utilizar la tarjeta porque expiró. En ese caso debe renovar y adquirir una tarjeta nueva en el banco.

¿Cómo cambiar el lugar de cobro?

Para modificar la cuenta o boca de pago, el trámite se realiza a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de Seguridad Social. Se debe elegir en la columna izquierda "Cobros" ➡ "Cambiar lugar de cobro Asignaciones Familiares". Recordá que este cambio tarda hasta 15 días en actualizarse.

¿Cómo saber si mi tarjeta fue deshabilitada?

Se puede consultar con la entidad bancaria de la tarjeta o bien comunicarse con Desarrollo Social al 0800-222-3294. Tanto para estas consultas como para los reclamos, no se debe realizar con ANSES.

¿Cómo reclamo la falta de pago?

Si no pasó ninguna de las situaciones anteriores, es necesario hacer el reclamo. El mismo se realiza con Desarrollo Social y no con ANSES, de estas maneras:

Llamando al 0800-222-3294 de Desarrollo Social

Correo electrónico a pnsa@desarrollosocial.gob.ar