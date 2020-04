La Administración Nacional de la Seguridad Social envió un comunicado de prensa en el que, además de anunciar las fechas de consulta por el cobro del IFE, también confirma una segunda oportunidad para todos aquellas personas que fueron rechazadas por falta de datos o cambios no informados en ANSES.

Miles de solicitantes, por ejemplo, se olvidaron de anunciar el ingreso de nuevos integrantes a la familia o el despido laboral reciente de un cónyuge. Este tipo de información mal entregada determinó en muchos casos la denegación del pago.

Por eso, para que revises el formulario, las autoridades abrieron una nueva chance para reinscribirte. Sobre este tema, te estaremos informando constantemente en nuestra sección ANSES.





A continuación te respondemos a las consultas más repetidas del día:

¿Cuándo empiezan los primeros pagos?

Los primeros depósitos para monotributistas y trabajadores informales que quedaron seleccionados se realizarán a partir del martes 21 de abril por orden de documento. La idea es evitar acumulación en los bancos porque muchas personas no tienen CBU ni billetera virtual y solo pueden cobrar por ventanilla.



¿Quiénes pueden consultar hoy (domingo de pascuas)?

Hoy podrán consultar su situación las personas con DNI terminado en 2 y 3 que tengan CBU. Mañana, lunes 13, es turno de los documentos terminados en 3 y 4 también con la Clave Bancaria Uniforme.

IMPORTANTE: Para que no se caiga el sistema y todos puedan acceder a la información personal, ANSES pidió que se utilice el servicio con prudencia y que solo consultes en el día que te corresponde.



¿Cuándo van a poder cobrar las personas sin CBU?

En el caso de que no te hayas podido inscribirte con CBU ni cuenta bancaria, también vas a tener una segunda oportunidad en la fase de inscripción para solicitantes no bancarizados que arranca esta semana. La primera fase dura hasta el 15 de abril.

IMPORTANTE: Si por cualquier motivo no pudiste ingresar tu CBU en la primera fase (del 11 al 15 de abril), no te preocupes, también vas a poder seguir intentando a partir del 16. En otras palabras, la segunda etapa incluye tanto a los que tienen CBU como los que no lo posean.



"No puedo generar mi Clave de Seguridad Social"

Como consecuencia del pago del Ingreso Familiar de Emergencia, miles de personas que nunca cobraron nada en ANSES, están intentando generar la Clave de Seguridad Social por primera vez pero no pueden. Recordemos que este número es esencial para blanquear tu situación social en el gobierno y acceder a los $10.000 entre otros beneficios.





El problema se produce en el proceso de verificación de identidad. Al parecer, por la gran cantidad de "nuevos usuarios" el sistema de verificador presenta fallas y tan solo permite 5 intentos por número de CUIL. Lo cierto es que algunos pudieron acceder a la clave pero muchos otros no y ya no pueden seguir intentando. En eso casos, no te preocupes, que vas a poder tramitar el pago en la segunda fase de inscripción.

Finalmente, ANSES informó que las personas que quieran cobrar sin CBU podrán informar la preferencia a partir del jueves 16 de abril, por la misma pagina web.

Informe: Orlando Tirapu