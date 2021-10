No adelantaron el bono AUH | ¿por qué se paga 7000 extra por hijo?

Recientemente trascendió que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) adelantó las fechas de cobro del "bono AUH" en octubre. Sin embargo, aunque sí se dio a conocer el cronograma, no se trata de un bono.

Es importante aclarar que este "extra" lo van a recibir algunas titulares de la asignación y requiere un trámite para poder cobrarlo, pero no es un pago adicional, sino algo que les corresponde a quienes cobraron AUH durante el 2020.

¿Qué extra cobra AUH en octubre?

El acumulado del 2020, que se obtiene al presentar la Declaración Jurada en Mi ANSES. Cada mes se aplica el 20% de retención a la asignación y recién al año próximo (en este caso en 2021), se realiza el trámite para cobrar todo junto.

Es por eso que la declaración es un requisito obligatorio, que reemplazó la libreta AUH y agilizó el trámite, ya que hay que hacer menos gestiones y se puede presentar totalmente por internet en pocos pasos.

¿De cuánto es el acumulado AUH?

Ese 20% en total son $7083 por cada hijo por el que se presente la DDJJ. Esto quiere decir que AUH tiene tres pagos este mes: asignación, complemento y Tarjeta Alimentar.

Pero es muy importante recordar que no se trata de ningún bono extra, sino un pago que le corresponde a las titulares que hicieron la gestión, quienes lo van a cobrar por única vez. Para el retenido de este año, se deberá hacer el mismo trámite en 2022.

FECHAS Y MONTOS AUH OCTUBRE 2021

¿Quiénes lo van a recibir?

Van a percibir el complemento aquellas mamás o papás que hayan hecho el trámite en Mi ANSES en agosto, ya que se paga a los 60 días (dos meses) de haber presentado la declaración.

Sólo lo reciben si cobraron la AUH durante los 12 meses del 2020.

¿Cuándo se paga?

Por los feriados, ANSES decidió adelantar el pago del acumulado de $7083. Se depositará junto a la asignación según el cronograma por terminación de DNI que ya había publicado el organismo. Las fechas son:

DNI terminado en 0: jueves 7 de octubre

DNI terminado en 1: martes 12 de octubre (feriados del 8 y 11)

DNI terminado en 2: miércoles 13 de octubre

DNI terminado en 3: jueves 14 de octubre

DNI terminado en 4: viernes 15 de octubre

DNI terminado en 5: lunes 18 de octubre

DNI terminado en 6: martes 19 de octubre

DNI terminado en 7: miércoles 20 de octubre

DNI terminado en 8: jueves 21 de octubre

DNI terminado en 9: viernes 22 de octubre

En estos días, las AUH van a recibir $4040 y $7083 por cada chico. Luego será el turno de la carga de la Tarjeta Alimentar.

Importante: en esos días recibirán el retenido sólo aquellas que presentaron la declaración en agosto. Si lo hiciste en septiembre, será más adelante.

CALENDARIO ANSES OCTUBRE COMPLETO

¿Cuándo cobro si NO presenté en agosto?

Como siempre son dos meses desde la fecha en que se hizo el trámite, los siguientes son:

Si presentaste la declaración en septiembre, vas a cobrar en noviembre.

En octubre: diciembre.

En noviembre: enero.

En diciembre: febrero.

¿Qué pasa si no presento la Declaración Jurada?

Si no se hace el trámite, no se cobran los $7083, que suman un poco más los haberes del mes. Además se podría poner en riesgo a la AUH y, por ende, a la Tarjeta Alimentar, ya que sin asignación no se cobra el plan alimentario.

¿Hasta cuándo hay tiempo de hacer el trámite?

Se puede realizar hasta el 31 de diciembre del 2021, siempre teniendo en cuenta que vas a cobrar 60 días después. Por tal motivo, es importante presentar lo antes posible porque el monto a cobrar no se ajusta según la inflación y se termina perdiendo el valor si se hace más adelante.

¿Cómo se hace el trámite en Mi ANSES?

El trámite es sencillo. Deben ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social (si no tenés una o no la recordás, se puede generar en el momento). Allí deberán seleccionar "Declaración Jurada - Libreta AUH", llenar con los datos y finalizar.

CÓMO COMPLETAR DECLARACIÓN JURADA PASO A PASO

¿Habrá un bono para AUH?

Como AUH queda afuera del nuevo IFE, se espera que llegue un nuevo pago adicional de emergencia para todo el país. Según trascendió, podría ser de $6000 por cada hijo, pero todavía no está confirmado y no se sabe si llegaría en octubre o primera semana de noviembre.

Otra novedad es que las AUH pueden acceder al Plan Mi Pieza, que paga un subsidio a las mujeres que vivan en barrios populares para arreglar, mejorar o ampliar su vivienda.