¿No cobraste el bono de $1.500? Paso a paso para reclamar

Se dispusieron varios bonos y pagos extra en el mes de mayo para asignaciones, personal de salud, aquellos parte del programa Repro II y para jubilados y pensionados de ANSES.

A estos últimos les correspondía el pago de $1.500 en abril y mayo, otorgando en total una suma de $3.000 como refuerzo. Sin embargo, hubo distintas consultas de personas que no encontraron este dinero depositado.

Si bien el quinto mes del año aún no termina y quedan algunas fechas de cobro según DNI, en esta nota te explicamos cómo podés reclamar para poder percibir los $1.500.

Bono de $1.500

Se trata de la segunda cuota del pago extra. La primera se depositó en abril y algunas personas jubiladas y pensionadas deben cobrarlo de acuerdo al calendario de pagos (según terminación de DNI), hasta el 31 de mayo inclusive.

A quiénes les corresponde

Jubilados/as

Pensionados/as

Beneficiarios de la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM)

Pensiones no contributivas por vejez o invalidez

Madres de 7 hijos o más con pensión no contributiva

Pensiones no contributivas y graciables

No cobré el bono, ¿Cómo reclamo?

Primero hay que recordar a quiénes está destinado el bono. Si sos parte de los beneficiarios mencionados, deberías haber cobrado. Caso contrario, no corresponde.

También hay que tener en cuenta las fechas de cobro de mayo. Conocé el cronograma de pagos acá.

El reclamo se realiza a través de ANSES con el formulario de haberes impagos. Puede ser por internet para luego presentarlo en el banco o hacer todo de forma presencial.

Por internet

Se necesita DNI y formulario. Seguir estos pasos:

1) Obtener Clave de Seguridad Social.

2) Adquirir y completar el formulario de haberes impagos. Podés acceder haciendo click acá.

3) De ser necesario, presentar el formulario en tu banco, ya que debe estar firmado por una autoridad bancaria. Te recordamos que los bancos van a seguir abiertos, pero es importante consultar previamente para solicitar turno y asistir a la sucursal.

4) Ingresar a la página de ANSES y luego en Atención Virtual con CUIL y Clave de Seguridad Social. Una vez ahí, deberás seleccionar "solicitar atención" y luego "Reclamar beneficio no cobrado" para continuar el trámite.

Atención Virtual funciona de 00 a 20 horas y permite hasta 60.000 trámites diarios.

Presencial

En el caso de preferir hacer la gestión de forma presencial, deberás pedir turno en la página web y dirigirte en el día y horario asignados con la documentación.

Para hacerlo, hay que entrar a la página web de ANSES, seleccionar "turnos" ➡️ "nuevo turno" ➡️ elegir el trámite que corresponda en el listado y completar los datos para que te sea asignado el día y horario en una sucursal. ANSES también continuará con la atención al público durante las nuevas restricciones.

Turnos click acá.

¿Los jubilados y pensionados pueden acceder a la Tarjeta Alimentar?

No, las personas jubiladas y pensionadas no están contempladas para la Tarjeta Alimentar. Pero, si te correspondía (AUH, AUE, madres de 7 o más hijos) y no cobraste, también podés hacer el reclamo.

Reclamo Tarjeta Alimentar acá.

Programa alimentario PAMI

Aquellos jubilados y pensionados que estaban inscriptos en el Programa Alimentario de PAMI, por el cual se empezó a pagar una suma mensual en reemplazo de los bolsones de alimentos, deben percibir el monto junto a sus haberes.

Aún quedan beneficiarios por cobrar y podés conocer el calendario de pagos acá.

Junio 2021: aumento para jubilados y pensionados

En el sexto mes del año les corresponde un aumento del 12% aproximadamente a jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, AUH, AUE y Plan de los 1000 Días.

De esta manera, a los haberes mensuales actuales hay que agregarle un 12,12% que podría repetirse en septiembre.