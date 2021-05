Si bien muchos trámites de ANSES están habilitados para realizarlos por internet a través de Atención Virtual, aún quedan diversas gestiones que requieren asistir de forma presencial a una sucursal cercana.

Algunas veces se necesita pedir turno y otras no. En el caso de aquellos que pidieron turno y les fue asignado para el 24 de mayo, por ser feriado puente (recordemos que el Gobierno Nacional lo restituyó), será reprogramado. Además, en esta nota te contamos cómo sigue la atención de ANSES con las nuevas restricciones y qué te conviene hacer.

¿Se reprograman los turnos?

Sí, desde ANSES enviaron un comunicado oficial asegurando que todos los turnos serán reprogramados para que ninguna persona pierda la oportunidad de realizar su trámite ni tenga que volver a solicitar un turno nuevo a través de la página web.

¿Cómo saber para cuándo me pasan el turno?

El organismo no estableció fechas determinadas ni informó para cuándo se pasa cada turno, sino que se comunicarán por correo electrónico o por mensaje de texto al celular de cada persona para informar la nueva fecha. Es importante mantener los datos actualizados en Mi ANSES para recibir este comunicado.

Además, te recordamos que esos son los únicos dos medios por los que ANSES se comunicará y no es necesario enviar ningún tipo de información personal adicional. En el caso de que alguien solicite datos, no hay que brindarlos en ningún momento. La entidad no te pedirá información, ya que los datos están cargados en el sistema.

¿Los turnos del 26 de mayo siguen en pie?

Sí, aquellas personas que tenían turno asignado para el 26 de mayo podrán asistir sin problemas porque ANSES retomará la atención al público ese día con normalidad y respetando los protocolos sanitarios, según informaron. A partir de ese día, también podrán asistir las personas que necesitan realizar alguna gestión que no necesita turno.

¿Continuará la atención en ANSES a pesar de las nuevas restricciones?

Sí, durante la nueva restricción que informó el Gobierno, el organismo continuará brindando atención a todos los beneficiarios. Sin embargo, es importante tener en cuenta las restricciones de circulación.

¿Conviene solicitar turno?

Se recomienda pedir turno para asistir a una sucursal durante los días de confinamiento, ya que la constancia de turno te habilita a circular y no tener inconvenientes a la hora de ir a realizar cualquier tipo de trámite.

También es posible llamar al 130 para pedir información, hacer consultas y sacar todas las dudas sobre turnos.

¿Necesitás sacar un turno? Seguí estos pasos

1) Ingresar a la página web oficial de ANSES.

2) Seleccionar en el ingreso "Turnos" y luego "solicitar turno".

3) Allí vas a encontrar un listado con los posibles motivos para solicitar turno y el trámite que querés hacer. Deberás seleccionar el que corresponda.

4) Ingresar número de CUIL y presionar "continuar".

5) Completar formulario con datos de teléfono y correo electrónico. Nuevamente "continuar".

6) Se asignará fecha y hora del turno en una sucursal.

Importante: al elegir un trámite puede figurar que no es necesario solicitar turno para eso. En algunos casos podrás hacerlo directamente por internet.

Atención virtual

Para aquellos casos en los que no es necesario pedir turno, podés usar Atención Virtual, donde debés ingresar con Clave de Seguridad Social y número de CUIL. El sistema funciona de 00 a 20 horas y permite hasta 60.000 trámites diarios.

Existe una larga lista de gestiones que vas a poder realizar, te recomendamos hacer click acá para conocer toda la información.