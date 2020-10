Jubilados de ANSES: ¿Cuándo y cuánto cobro en octubre?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pago para los jubilados y pensionados.

En este mes, los beneficiarios percibirán el monto con el aumento de septiembre. Es decir que cobrarán lo mismo que el mes pasado.

¿Este mes hay un bono para los jubilados?

No, no hay bono para los jubilados. El Gobierno no pagará ningún extra, más allá del haber mensual que le corresponde a cada jubilado.

¿Cuánto cobro la mínima?

Con la suba decretada por el Ejecutivo Nacional en septiembre, el haber mínimo de un jubilado pasó a ser de $18.128,85

¿Cuánto cobro la máxima?

En tanto, los jubilados que perciben el haber máximo, con el aumento del 7,5% dispuesto por el Gobierno pasaron a cobrar $121.990,04.

¿Cuánto cobro la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)?

Del mismo modo, se estableció el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $14.503,08.

¿Cuánto cobro la Prestación Básica Universal?

En tanto aquellos retirados que perciben la Prestación Básica Universal (PBU) pasarán a cobrar $ 7.756,32.

¿Cuándo cobro?

En cuanto a los jubilados y pensionados hay que tener en cuenta el monto que reciben. Los que no superen los $20.374 percibirán su beneficio primero y los que cobran más de ese importe, cobran a fin de mes.

Menos de $20.374

DNI Fecha de cobro

0 08/10

1 09/10

2 13/10

3 14/10

4 15/10

5 16/10

6 19/10

7 20/10

8 21/10

9 22/10

Más de $20.374

Fecha de cobro

0 23/10

1 23/10

2 26/10

3 26/10

4 27/10

5 27/10

6 28/10

7 28/10

8 29/10

9 29/10

Los jubilados no hacen más la fe de vida

La fe de vida, como su nombre lo indica, era el trámite que tenían que hacer los jubilados para comprobar ante la ANSES que todavía eran beneficiarios del sistema.

Esto era muy engorroso ya que si bien se podía hacer con la tarjeta de débito, muchos retirados al no usar tarjetas debían ir a las sedes de ANSES o de los bancos a colocar su huella digital sobre una pantalla.

¿Qué pasará con el nuevo sistema?

Con el nuevo sistema los jubilados no tendrán que ir más a poner la huella. El sistema solo creará una base de datos que en caso de defunción remitirá la información a ANSES.

Se viene la Moratoria para Jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social adelantó que llevará adelante una moratoria para que millones de personas en edad de retiro puedan jubilarse sin necesidad de tener los 30 años de aporte correspondientes.

¿Qué es una moratoria para jubilados?

Los trabajadores autónomos o en relación de dependencia que reúnan los requisitos de edad para una jubilación o pensión por fallecimiento de un trabajador, pero no tengan los años de servicios con aportes, podrán hacerlo a través de la adhesión a una moratoria, que les permita completar los años de aportes faltantes.

¿Qué pasa hasta el momento?

Hasta el momento, los retirados que no tenían aportes o tenían pocos se jubilaban con la Pensión para el Adulto Mayor (PUAM) que es un 80% del total de una jubilación normal. Es decir cerca de $14.000. En estos momentos este programa está en ascenso y sería uno de los factores de la nueva moratoria.