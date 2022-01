Febrero en ANSES | ¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados?

Se siguen dando a conocer las fechas de cobro de febrero 2022 por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para todos sus beneficiarios.

Dentro de los principales grupos del organismo encontramos a los jubilados y pensionados, quienes próximamente también tendrán aumento, pero antes deben saber cuánto y cuándo cobran sus haberes del mes.

¿Cuándo cobro mi jubilación y pensión en febrero?

Si bien ANSES todavía no publicó el calendario de pagos oficial, ya se anticipan las fechas, que quedarían así:

Jubilados y pensionados que cobran la mínima y no superan los $32.664:

DNI terminados en 0 ➡ lunes 7 de febrero

DNI terminados en 1 ➡ martes 8 de febrero

DNI terminados en 2 ➡ miércoles 9 de febrero

DNI terminados en 3 ➡ jueves 10 de febrero

DNI terminados en 4 ➡ viernes 11 de febrero

DNI terminados en 5 ➡ lunes 14 de febrero

DNI terminados en 6 ➡ martes 15 de febrero

DNI terminados en 7 ➡ miércoles 16 de febrero

DNI terminados en 8 ➡ jueves 17 de febrero

DNI terminados en 9 ➡ viernes 18 de febrero

Jubilados y pensionados que superan los $32.664:

DNI terminados en 0 y 1 ➡ lunes 21 de febrero

DNI terminados en 2 y 3 ➡ martes 22 de febrero

DNI terminados en 4 y 5 ➡ miércoles 23 de febrero

DNI terminados en 6 y 7 ➡ jueves 24 de febrero

DNI terminados en 8 y 9 ➡ viernes 25 de febrero

Las mismas fechas de la jubilación mínima corresponden a la Asignación Universal por Hijo (AUH) con Tarjeta Alimentar y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) con complemento.

¿Cuánto se paga en febrero 2022?

Depende qué tipo de jubilación se tenga para saber cuál es el monto:

Una persona que tiene jubilación o pensión mínima, percibe en febrero $29.062

En el caso de que tengan los dos haberes mínimos, jubilación y pensión, cobran $58.124

En general una jubilación media parte de los $32.000

Jubilación máxima ➡ $195.557

¿Cuándo hay un nuevo aumento?

En marzo es el nuevo aumento por Ley de Movilidad, que podría ser del 12% aproximadamente. Los próximos serán en junio, septiembre y diciembre de 2022.

Ese mes se van a incrementar las jubilaciones, pensiones, asignaciones y Pensiones no Contributivas (PNC).

ANSES beneficios para jubilados

Actualmente se mantienen y se extendieron los beneficios para jubilados, pensionados y asignaciones en todo el país. Se trata de los descuentos y reintegros al hacer compras con la tarjeta de débito en diferentes comercios.

Además, estos grupos sí pueden solicitar créditos ANSES y también pueden acceder al Plan Mi Compu del Banco Nación.

¿Hay Tarjeta Alimentar para jubilados?

No, la Tarjeta Alimentaria no es compatible con jubilados y pensionados. Sólo la reciben AUH y PNC Madres de 7 hijos, con chicos de hasta 14 años o por discapacidad hasta los 18 años. En marzo se volverá a actualizar el padrón, por lo que si hay novedades será en ese momento, aunque no hay nada confirmado.

¿Los jubilados y pensionados reciben ayuda escolar?

Sólo van a cobrar la ayuda escolar 2022 los jubilados, pensionados y Pensiones no Contributivas (PNC) que tengan además una asignación familiar por tener hijos o menores de edad a su cargo, además de SUAF y AUH que también tienen asegurado ese extra.

AYUDA ESCOLAR 2022: TRÁMITE, MONTOS Y FECHAS

Cómo consultar el recibido de haberes de jubilados

Hay varias opciones para consultar la fecha de cobro, liquidación y el detalle del recibo de sueldo:

1) Ingresar a la página oficial de ANSES y seleccionar en el inicio "Calendario de pagos", donde figuran las fechas para todos los beneficiarios.

2) Ingresar a Fecha y lugar de cobro ANSES con número de CUIL, donde vas a ver el detalle de la liquidación, día y lugar de pago.

3) Ingresar en Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social y elegir "Cobros" para saber el detalle.