ANSES | "Se está evaluando un bono para jubilados y pensionados"

Luego de que la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, dijera en conferencia que se descarta la idea de pagar un bono a fin de año porque "no existe esa posibilidad en este momento", la directora de ANSES dio otra versión.

En la inauguración de una nueva oficina de ANSES en Miramar, Fernanda Raverta, indicó que sí se está evaluando un bono para jubilados y pensionados.

¿Qué dijo la directora de ANSES?

Por el momento, sólo indicó que el bono está en evaluación. En ese sentido, no descartó la posibilidad de que llegue la ayuda económica pero tampoco lo confirmó. Por lo tanto, habrá que esperar a los próximos días o semanas para ver si el organismo brinda un anuncio oficial al respecto.

¿Para quiénes sería el bono?

Como no está confirmado, aún no se sabe si será sólo para jubilados y pensionados con la mínima o si también alcanzará a Pensiones no Contributivas (PNC), ya que falta la confirmación oficial. Tampoco se sabe qué pasará con la Asignación Universal por Hijo (AUH), ya que el Gobierno negó totalmente la posibilidad este jueves.

¿Cuánto y cuándo se pagaría?

Este es otro de los detalles que no se conocen todavía. En el caso de confirmarse el bono, se estima que será para fin de año, quizás antes de las fiestas. Sin embargo, tampoco se conoce ni fecha ni monto porque aún se está considerando, lo que quiere decir que no se definió por ahora.

Lo que sí está confirmado es el aumento del 12,11% y el aguinaldo de diciembre.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en diciembre?

Por ahora sin bono (puede llegar a confirmarse), los jubilados y pensionados perciben en diciembre:

El aguinaldo se deposita automáticamente junto al haber mensual, o sea que lo perciben junto a la jubilación o pensión.

Con el incremento de diciembre más el aguinaldo, todas las jubilaciones y pensiones subirán, no sólo las mínimas. Acá, los montos a cobrar:

Jubilación o pensión mínima ➡ $29.062 + $14.531 aproximadamente (aguinaldo, es decir la mitad del haber) = $43.593 aproximadamente

+ $14.531 aproximadamente (aguinaldo, es decir la mitad del haber) = Dos haberes mínimos (jubilación y pensión) ➡ $58.123

Jubilación máxima ➡ $195.557

Estos montos corresponden a la mínima, pero hay quienes cobran más. En todos los casos el cálculo es el mismo, o sea la mitad de la jubilación mensual. En el caso de que se confirme el bono, los haberes aumentarán aún más.

MONTOS JUBILADOS DICIEMBRE 2021

Fecha de cobro jubilados diciembre 2021

Calendario de pagos diciembre para jubilados y pensionados que NO superan la suma de $32.664, es decir con la mínima:

Documentos terminados en 0 ➡ desde el martes 7 de diciembre

Documentos terminados en 1 ➡ jueves 9 de diciembre (miércoles 8 es feriado)

Documentos terminados en 2 ➡ viernes 10 de diciembre

Documentos terminados en 3 ➡ lunes 13 de diciembre

Documentos terminados en 4 ➡ martes 14 de diciembre

Documentos terminados en 5 ➡ martes 14 de diciembre

Documentos terminados en 6 ➡ miércoles 15 de diciembre

Documentos terminados en 7 ➡ miércoles 15 de diciembre

Documentos terminados en 8 ➡ jueves 16 de diciembre

Documentos terminados en 9 ➡ jueves 16 de diciembre

Jubilados y pensionados que superan la suma de $32.664:

DNI terminados en 0 y 1 ➡ viernes 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3 ➡ lunes 20 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5 ➡ martes 21 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7 ➡ miércoles 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9 ➡ jueves 23 de diciembre

Cómo consultar liquidación, fecha y lugar de cobro

Hay 3 opciones para consultar la fecha de cobro:

1) Ingresar a la página oficial de ANSES y seleccionar en el inicio "Calendario de pagos", donde figuran las fechas para todos los beneficiarios.

2) Ingresar a Fecha y lugar de cobro ANSES con número de CUIL, donde vas a ver el detalle de la liquidación, día y lugar de pago.

3) Ingresar en Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social y elegir "Cobros" para saber el detalle.