Después de la espera de millones de beneficiarios, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de un nuevo bono para jubilados y pensionados.

Tras el anuncio, las mayores dudas fueron cuándo se paga, de cuánto será y sobre todo quiénes lo van a recibir. En esta nota analizamos los puntos más importantes que deben saber todos aquellos que tengan principalmente una pensión.

¿A quiénes les corresponde el bono?

Todos los jubilados y pensionados que cobren hasta dos ingresos mínimos. Como la jubilación o pensión mínima es de $23.065 tras el último aumento del 12,12%, para acceder al bono no deben superar un haber mensual total de $46.128 en agosto.

Ahora bien, no todos los pensionados van a recibir el pago extra, sino solo aquellos que tienen pensiones contributivas.

¿Cuáles son las pensiones contributivas?

Son todas aquellas destinadas a las personas que hicieron aportes durante su vida laboral, al igual que los jubilados, o en su defecto los cónyuges e hijos, quienes pueden cobrar la pensión de un jubilado o trabajador fallecido, por ejemplo.

ANSES es quien otorga los haberes en todos estos casos y la entidad con la que hay que hacer el trámite de inicio de jubilación o pensión.

¿Cuáles son las pensiones NO contributivas (PNC)?

Son las que se otorgan a personas que no han hecho aportes por diferentes motivos (trabajo en negro, no tener empleo, invalidez, etc.). La mayoría de las Pensiones No Contributivas (PNC) pasan por el Ministerio de Desarrollo Social. Estas son:

Pensión por Vejez o Invalidez

Pensión por Discapacidad

Pensión para Madres de 7 hijos o más

El bono no corresponde a estos beneficiarios.

¿De cuánto es el refuerzo extra?

Los beneficiarios que sí pueden acceder, van a cobrar un bono de $5000. El mismo se pagará todo junto (a diferencia del anterior que fue en dos veces) junto a los haberes. En ese sentido, una persona con jubilación o pensión mínima va a percibir:

Jubilación/pensión mínima: $23.065

Bono $5000

TOTAL: $28.065

La misma suma se debe hacer con todos aquellos que no superen los dos ingresos mínimos. Algunos ejemplos:

Si cobrás $25.000 ➡ vas a percibir $30.000 en agosto

Si cobrás $30.000 ➡ vas a recibir $35.000

Si cobrás $40.000 ➡ vas a percibir $45.000

¿Cuándo se paga?

El mismo se depositará en el mes de agosto. Por el momento no se comunicaron fechas de cobro exactas, pero lo más seguro es que los beneficiarios lo perciban junto a sus haberes mensuales del próximo mes.

Hay que recordar que el calendario de pagos se organiza por terminación de documento. Es decir que comienzan los terminados en 0, mientras que los últimos son los finalizados en 9. A modo de ejemplo, te dejamos el calendario de pagos julio 2021 por DNI para todos los beneficiarios.

¿Las PNC van a recibir un bono?

Si bien también se habló de un pago extra para este grupo, lo cierto es que aún no ha sido confirmado. Podrían llegar a recibir un pago durante el próximo mes, pero deberá ser anunciado por el Gobierno Nacional llegado el momento.

Lo que sí van a percibir son los aumentos previstos, ya que las Madres de 7 hijos cobran un haber equivalente a la jubilación mínima y la pensión por vejez, el 70% de la mínima. De esta manera, al aumentar la jubilación, también se incrementan estas pensiones. El próximo aumento llega en septiembre.

Por otro lado, las Madres de 7 hijos van a empezar a cobrar la Tarjeta Alimentar en agosto y también están en evaluación las PNC por discapacidad hasta 18 años.