ANSES | Cuánto cobran los jubilados y pensionados en noviembre

Este martes arrancó el calendario de pagos de noviembre de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para todos los jubilados y pensionados, aunque por ahora sin grandes novedades sobre bonos.

En ese sentido hay que recordar que ya tuvieron un aumento en septiembre y el próximo llega en diciembre, por lo que en esta nota detallamos los montos totales a cobrar, además de fechas y qué se sabe sobre los anuncios del Gobierno.

¿Cuándo cobro jubilación y pensión?

Este lunes empezaron a cobrar las jubilaciones y pensiones mínimas con terminación de DNI 0, mientras que este martes cobran los finalizados en 1. El calendario de cobros noviembre 2021 sigue así:

DNI terminado en 2 ➡ miércoles 10 de noviembre

DNI terminado en 3 ➡ jueves 11 de noviembre

DNI terminado en 4 ➡ viernes 12 de noviembre

DNI terminado en 5 ➡ lunes 15 de noviembre

DNI terminado en 6 ➡ martes 16 de noviembre

DNI terminado en 7 ➡ miércoles 17 de noviembre

DNI terminado en 8 ➡ jueves 18 de noviembre

DNI terminado en 9 ➡ jueves 18 de noviembre

Hay que recordar que este mes, los terminados en 8 y 9 perciben sus haberes el mismo día debido al feriado del lunes 22, con el fin de no atrasar los pagos siguientes.

Fechas de cobro para jubilados y pensionados que superan la mínima:

Documentos finalizados en 0 y 1 ➡ viernes 19 de noviembre

Documentos finalizados en 2 y 3 ➡ martes 23 de noviembre (feriado del lunes 22)

Documentos finalizados en 4 y 5 ➡ miércoles 24 de noviembre

Documentos finalizados en 6 y 7 ➡ jueves 25 de noviembre

Documentos finalizados en 8 y 9 ➡ viernes 26 de noviembre

TODOS LOS CAMBIOS EN LAS FECHAS DE NOVIEMBRE

¿Cuánto se cobra en noviembre 2021?

Después del último incremento, los montos son los siguientes:

Jubilación o pensión mínima ➡ $25.922

Jubilación o pensión media ➡ desde $30.000 aproximadamente

Jubilación o pensión máxima ➡ $174.433

En el caso de confirmarse un bono, tendrán un dinero extra, pero aún no se sabe cuánto será.

¿Cuándo hay aumento para jubilados?

En diciembre llega el nuevo aumento por Fórmula de Movilidad. Se realiza de manera trimestral y es fijo, o sea que vuelven los incrementos en marzo, junio, septiembre y diciembre de 2022.

¿Quiénes van a cobrar con incremento?

Jubilados y pensionados

Pensiones No Contributivas (Madres de 7 hijos, Vejez, Discapacidad, PUAM)

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo (AUE)

Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Asignación por Prenatal y Maternidad

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

¿De cuánto es el aumento para jubilados en diciembre?

Teniendo en cuenta el que se dio en septiembre (12,39%) y la inflación que se de entre noviembre y diciembre, se estima que el incremento de diciembre 2021 será de entre el 11% y el 15%.

En el caso de ser un 11%, por ejemplo, la jubilación mínima pasará a ser de $28.774 aproximadamente.

¿Hay bono para jubilados y pensionados?

Los bonos todavía no fueron confirmados para jubilados, pensionados y Pensiones no Contributivas (PNC), pero su definición y anuncio depende de dos factores. Por un lado, de la inflación (que se conocerá en los próximos días) y por otro, de las elecciones del 14 de noviembre, ya que podría comunicarse después de los comicios.

En el caso de comunicarse, sería para quienes no superen los dos haberes mínimos y se habla de un monto de $6000. Sin embargo, no se puede confirmar que todo esto suceda hasta que no lo anuncie el Gobierno Nacional. Lo mismo pasa con el esperado pago extra para AUH.

Lo que sí está habilitado actualmente son los créditos ANSES, los beneficios ANSES que incluyen descuentos y reintegros si se hacen compras con la tarjeta de débito y las nuevas tablets para jubilados y pensionados.

¿Qué pasa con la Tarjeta Alimentar?

La misma situación se da con la Tarjeta Alimentaria. Hasta ahora no hay confirmación de ningún tipo y la posibilidad de que entren los jubilados y pensionados se viene esperando desde hace meses.

Si bien es cierto que se preparaban beneficios desde el Ministerio de Desarrollo Social -encargado del plan alimentario-, no se ha comunicado información al respecto y habrá que esperar las novedades.

TARJETA ALIMENTAR NOVIEMBRE 2021

Cómo consultar fecha y lugar de cobro con liquidación

Hay 3 opciones para consultar la fecha de cobro:

1) Ingresar a la página oficial de ANSES y seleccionar en el inicio "Calendario de pagos", donde figuran las fechas para todos los beneficiarios.

2) Ingresar a Fecha y lugar de cobro ANSES con número de CUIL, donde vas a ver el detalle de la liquidación, día y lugar de pago.

3) Ingresar en Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social y elegir "Cobros" para saber el detalle.