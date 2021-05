Inscripciones al Plan Acompañar: cómo acceder y cobrar $24.000

Desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad informaron los nuevos operativos territoriales en distintos puntos del país para realizar asesoramiento y nuevas inscripciones al Programa Acompañar, que asiste y abona un monto económico con el objetivo de ayudar a todas aquellas personas que están en situación de violencia de género.

Hay que recordar que el plan lanzado en 2020 cuenta con el apoyo y participación de ANSES, que otorga el pago a las personas beneficiarias por mes y, por otro lado, que los montos son los del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que tuvo aumento en mayo y tendrá nuevos incrementos en el año.

En esta nota te contamos sobre los nuevos operativos de inscripción y cómo podés acceder al Programa Acompañar.

¿A quiénes está destinado?

El programa, enmarcado en el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, está destinado a mujeres y personas del colectivo LGBTI+ que se encuentran en riesgo y padeciendo violencia de género. El objetivo es brindar mediante el incentivo económico, la posibilidad de autonomía y una vida libre de violencias. En ese sentido pueden acceder:

AUH y AUH por discapacidad

Asignación por Embarazo (AUE)

Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Aunque este plan ya terminó, quienes lo cobraron en su momento pueden acceder.

Monotributo social

Trabajadoras de casas particulares (servicio doméstico), sea cual sea su situación laboral.

No pueden acceder:

Personas que trabajan en relación de dependencia

Monotributistas y autónomos/as

Jubilados/as y Pensionados/as

Personas que cobren la Prestación por Desempleo o reciban otro tipo de asistencia del Estado por situaciones de violencia

Requisitos a cumplir y documentación

Ser mujer o persona del colectivo LGBTI+

Tener de 18 a 65 años

Ser argentina/o nativa/o o por opción

En el caso de las personas extranjeras, deben acreditar con DNI al menos un año de residencia en el país

En tanto la documentación a presentar para acceder al plan es DNI, Clave Bancaria Uniforme (CBU), es decir el número mediante el cual se puede depositar el pago a la cuenta bancaria, y número de cuenta bancaria (debe coincidir con el número de CUIL). Si necesitás conocer tu CUIL, click acá.

Importante: no se necesita presentar una denuncia por violencia de género.

¿Es compatible con la Asignación Universal por Hijo?

Sí, el programa es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y se pueden cobrar en simultáneo. Sin embargo, no es compatible con Potenciar Trabajo, es decir que no se puede ser parte de los dos planes al mismo tiempo.

¿Cuánto dura el programa?

El Programa Acompañar tiene una duración de seis meses. Esto quiere decir sólo se pagará el monto por ese período de tiempo. Además, es importante saber que se abona por única vez, es decir que si una persona accedió una vez, no podrá hacerlo una segunda.

Al no ser compatible con Potenciar Trabajo, sí hay una oportunidad pasados los seis meses. Según informa el Ministerio, está contemplado que la persona pueda seguir recibiendo una ayuda económica pasado ese tiempo ingresando a Potenciar Trabajo, destinado a capacitaciones laborales. Hay que tener en cuenta que en este plan se abona la mitad de un salario mínimo y el traspaso no es automático, sino que se evaluará cada paso particular según corresponda.

Montos del Programa Acompañar

Como mencionamos, cada mes (por 6 meses) quienes accedan al programa percibirán la suma de un salario mínimo, vital y móvil. Con el aumento de mayo, es de $24.408, lo que se cobra actualmente.

Hay aumentos estipulados para el resto del año. En junio será de aproximadamente $25.272, de $25.920 en julio, de $27.000 en agosto, de $28.080 en noviembre y de $29.160 en febrero. Además de la ayuda económica, el plan brinda asistencia y acompañamiento legal y psicológico.

Calendario de pagos

Generalmente las fechas de cobro se ubican del 1 al 10 de cada mes. Sin embargo, los beneficiarios pueden consultar el cronograma de pagos a través de la página oficial cuándo cobro de ANSES.

¿Cómo se realiza la inscripción?

Para acceder al programa no es necesario realizar una inscripción mediante un medio específico, sino que son las unidades de acompañamiento las encargadas de llevarlo a cabo, porque el objetivo es dar una asistencia personalizada.

Para acceder, las personas interesadas deben asistir a una unidad cercana al domicilio, llamar para pedir asistencia a la línea 144 o enviar un correo a acompanar@mingeneros.gob.ar. Existen 88 unidades en todo el país y podés conocer el listado completo haciendo click acá, donde verás dirección, teléfono y mail.

Una vez realizado ese paso, podrán asistir a la entrevista para evaluar cada situación particular y definir el ingreso al Programa, siempre y cuando se cumplan los requisitos.

Además, el Ministerio informó nuevos Operativos Territoriales para asesoramiento e inscripciones del 17 al 21 de mayo en diferentes puntos del país como Isidro Casanova, González Catán, Moreno, Florencio Varela, Morón Sur (provincia de Buenos Aires); Villa Soldati, Chacarita, La Boca (Ciudad de Buenos Aires); Mendoza y en Tierra del Fuego se dará en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.

Conocé todos los puntos de encuentro con dirección y horarios acá.