BONO $10.000 |30/03/20 02:32 AM

ANSES: Formulario Ayuda de Emergencia 2020 ¿Cómo sigue el trámite luego de la pre-inscripción?

¿Te anotaste pero no sabés cómo continúa el trámite que te permite cobrar los $10.000? No te preocupes, en esta nota te contamos todo sobre el proceso de preinscripción e inscripción definitiva en anses.gob.ar.IMPORTANTE: El trámite es muy fácil, gratuito y se hace con el celular en menos de 5 minutos. No le pagues a nadie para que te anoten. Mejor lee esta nota que responde a todas tus dudas.