Sin IFE | Qué podrían cobrar las AUH en octubre

Siguen las dudas sobre el nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y sobre todo en relación a quiénes lo van a recibir y quiénes no. Lo cierto es que se espera el anuncio de Alberto Fernández próximamente para tener todos los detalles.

El presidente anticipó que "va a haber definiciones, muy posiblemente esta semana" y que va a llegar "algo nuevo". En ese contexto, muchas titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se preguntan si van a cobrar el IFE o algún otro pago.

¿Las AUH van a cobrar el IFE?

Según lo que se anticipó, ya que el nuevo IFE será más acotado, las titulares de la asignación no recibirían este pago. Sin embargo, sí van a recibir una ayuda económica teniendo en cuenta la inflación y el objetivo de no dejar afuera a estos grupos (las AUH generalmente están en la primera línea de ayuda).

Si quedan afuera, ¿Qué pago van a recibir?

Lo más probable es que cobren un nuevo bono. Recordemos que ya se pagó uno de $15.000 a las AUH en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Esta vez sería para todo el país y los montos podrían ser muy parecidos, teniendo en cuenta la inflación y que el IFE -o el formato que tenga- también estará dentro de esos valores. Una vez que llegue el anuncio oficial, se podrá confirmar esta información.

¿Quiénes van a cobrar el IFE?

Como ya se sabe, alcanzará a unas 3 millones de personas, entre las que están:

Personas desocupadas

Trabajadores informales (no registrados)

Monotributistas de categorías A y B (no se sabe si también será para el Monotributo Social)

Sin embargo, recientemente trascendió que sería para personas de entre 18 y 24 años, lo que disminuye aún más la cantidad de beneficiarios. De todas maneras el detalle estará cuando el Gobierno confirme el tipo de pago, montos, fechas, entre otras cuestiones.

Todo esto también indica que no necesariamente lo van a cobrar las personas que lo recibieron en 2020, ya que se trata de algo totalmente nuevo que podría cambiar incluso los requisitos.

¿Cuánto y cuándo se paga?

Con respecto al monto, se espera que esté entre $12.000 y $15.000 a pagar por única vez. En cuanto a la fecha de cobro, aunque no está confirmada, puede ser en octubre o antes de las elecciones del 14 de noviembre, ya que en parte los motivos de tantas medidas son el resultado de los comicios.

Sin embargo, desde ANSES indican que ya salieron las liquidaciones de octubre. En ese caso, el nuevo IFE podría otorgarse de forma excepcional o junto a los haberes del próximo mes.

Importante: este pago lo recibe una sola persona del grupo familiar y no cada integrante. En el caso de que la persona titular conviva con alguien que tiene trabajo en blanco o recibe algún plan, podría no cobrar el IFE.

¿Hay que inscribirse?

No, todavía no hay ningún formulario de inscripción. El presidente aseguró que cuando salga el nuevo pago, recién ahí podrán anotarse. Es muy importante no poner los datos en correos electrónicos o mensajes de texto porque nada es oficial y las estafas están a la orden del día.

Lo que sí es importante y ya se puede hacer, es actualizar los datos en Mi ANSES, ya que es la forma que tiene la entidad de saber que te corresponde determinada prestación, ya sea el IFE o cualquier otro beneficio o plan social.

¿Cuándo hay aumento para AUH?

El último incremento del 12,39% por ley de movilidad se pagó en septiembre, por lo que el próximo aumento llega en diciembre.

Fechas de cobro AUH octubre 2021

Tanto para AUH como para SUAF el calendario del próximo mes, por terminación de documento, es:

DNI terminados en 0: jueves 7 de octubre

DNI terminados en 1: martes 12 de octubre (feriado del 8 y 11)

DNI terminados en 2: miércoles 13 de octubre

DNI terminados en 3: jueves 14 de octubre

DNI terminados en 4: viernes 15 de octubre

DNI terminados en 5: lunes 18 de octubre

DNI terminados en 6: martes 19 de octubre

DNI terminados en 7: miércoles 20 de octubre

DNI terminados en 8: jueves 21 de octubre

DNI terminados en 9: viernes 22 de octubre

Medidas económicas confirmadas y posibles

Entre las confirmadas encontramos:

Jubilación anticipada (hombres a los 60 años y mujeres a los 55 años), siempre y cuando tengan 30 años de aportes.

Aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, lo que quiere decir que también se incrementan los planes como Potenciar Trabajo y Acompañar.

Plan Mi Pieza, para acceder al financiamiento que permite mejorar, arreglar o ampliar la vivienda en barrios populares.

Plan PreViaje

Por ahora, las posibles (algunas prácticamente aseguradas) son:

Nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que podría llevar otro nombre y formato.

Bono para AUH

Bono para jubilados, pensionados y Pensiones no Contributivas (PNC)