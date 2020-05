Refuerzo IFE: ¿qué beneficiarios del primer bono podrían NO cobrar el segundo?

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dejó algunas precisiones sobre el refuerzo del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que se pagará en junio. En diálogo con una radio, el funcionario aclaró de cuánto podría ser este refuerzo a pagar en junio y habló de una "evaluación de la zona geográfica" para definir el refuerzo del IFE.

De esta manera, la cuarentena influirá directamente sobre el monto a percibir o la posibilidad directamente de no cobrar este refuerzo del Ingreso Familiar de Emergencia.

¿Qué significa la segmentación geográfica?

La segmentación geográfica está relacionada directamente con la cuarentena. En aquellas zonas donde se levantó rápido y los trabajadores volvieron a sus labores podría haber un monto menor de refuerzo o directamente otro beneficio social. Puede ser que esta diferenciación sea por regiones, ya que algunas zonas retornaron de la cuarentena antes que otras inclusive dentro de la misma provincia.

A tener en cuenta

El refuerzo del IFE corresponde al mes de mayo. De esta manera se tendrá en cuenta a los trabajadores que estuvieron afectados durante ese tiempo y dejaron de percibir su salario.

Las personas que con seguridad no cobrarán son aquellos que no percibieron el primer bono porque no cumplían con los requisitos básicos: trabajadores en blanco, monotributistas categoría C o superior, jubilados, pensionados o beneficiarios del seguro de desempleo.

No cobré el primer bono pero sí me correspondía

Estas personas son las principales apuntadas por este refuerzo del IFE. Por ello tendrán que hacer la regularización de su situación en ANSES, a través de la Atención Virtual y hasta pueden llegar a cobrar doble bono.

¿QUIÉNES PUEDEN COBRAR DOBLE BONO IFE?

¿Cuándo pagan el refuerzo del IFE?

Esta semana o la próxima se publicará el decreto sobre el refuerzo del IFE y, de esta manera, se despejarán todas las dudas. El segundo subsidio del Ingreso Familiar de Emergencia se comenzaría a pagar luego del 3 de junio.

¿Cuánto pagan por el segundo IFE?

Santiago Cafiero explicó que lo más probable es que sea de $10.000, aunque se especula que haya montos diferentes teniendo en cuenta el tiempo de extensión de la cuarentena y la fase que atraviesa cada zona geográfica.