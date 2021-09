IFE 4 de $15000 | Quiénes y cuándo lo recibirían

Después de tantas idas y vueltas con respecto al nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 4, y con distintas novedades que se renuevan día a día, finalmente se empieza a vislumbrar un poco cómo será la ayuda económica que llega próximamente.

De acuerdo con el canal de noticias A24, lo que fue replicado en otros medios, estamos cada vez más cerca de escuchar el anuncio del Gobierno Nacional y empiezan a salir algunos detalles sobre el pago.

¿De cuánto será el IFE?

Ya se había anticipado que el monto de esta nueva ayuda económica iba a ser mayor que el de 2020, que fue de $10.000. En ese sentido, sabíamos que podría arrancar en $12.000 aproximadamente debido a la inflación acumulada.

Sin embargo, desde A24 indicaron que el nuevo IFE sería de $15.000 y, nuevamente, más acotado a determinados sectores vulnerables de la economía.

¿Para quién es el IFE 4?

Como se dijo antes, sería para unas 3 millones de personas, a diferencia del anterior que alcanzó a 9 millones. Esto es porque esta vez se da prioridad a aquellos grupos que siguen más afectados por la crisis económica desatada por la pandemia.

Aunque se esperaba que los beneficiarios sean similares, finalmente el IFE llegaría para:

Monotributistas de categorías A y B

Trabajadores informales (en negro)

Esto demuestra que no lo reciben los trabajadores registrados (en blanco), beneficiarios de planes sociales, asignaciones, jubilaciones y pensiones.

Importante: toda la información es estimada por el momento, porque falta que lo confirme el Gobierno Nacional.

¿AUH recibe un IFE?

Las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) están generalmente en la primera línea de las diversas ayudas económicas, por lo cual se esperaba que recibiera el IFE. Pero, a partir de la última información, las AUH no cobrarían este pago de $15.000. Sin embargo, sí van a recibir un monto adicional.

Se habla de que las AUH van a percibir finalmente un nuevo bono. No se sabe de cuánto será, pero teniendo en cuenta que el anterior fue también de $15.000, el valor podría ser similar, una vez más teniendo en cuenta la inflación. Sin embargo, deberá ser confirmado con los anuncios que tanto se están haciendo esperar.

¿Por qué es acotado el IFE?

La realidad es que con los cambios en el Gobierno y las internas, hay un lado del Ejecutivo que no quería volver a pagar un IFE, mientras que otro sector quería esta ayuda para la mayor cantidad de gente posible, o sea para todos los grupos que lo cobraron el año pasado.

De esta manera, para consensuar, se habría llegado al acuerdo de pagar el IFE pero para una menor cantidad de grupos, estas 3 millones de personas que más lo necesiten.

Nuevo IFE: ¿Asistencias focales?

¿Hay un formulario de inscripción?

No, no hay formulario disponible para anotarse. Al ingresar a la página, los datos son los del 2020. En ese sentido, lo que es importante es actualizar los datos en Mi ANSES, tanto para esta prestación como para cualquier otra. Es clave tener la información actualizada en ANSES para que sepa si te corresponde el beneficio o no.

¿Cuándo se paga el cuarto IFE?

Con respecto a la fecha, sigue sin confirmarse, pero se estima que será en octubre o antes de las elecciones del 14 de noviembre. También deberá ser confirmado por el Gobierno.

¿Cuándo habla Alberto Fernández?

Desde que se dio a conocer la novedad del IFE 4, la mayor pregunta de todos los beneficiarios de ANSES y trabajadores es cuándo va a hacer el anuncio oficial. Lo cierto es que aún no se sabe, como tampoco si lo hará el mandatario o algún ministro o funcionario.

Se esperaba que hable esta semana -de hecho hubo varios anuncios-, pero del IFE por ahora nada. En ese sentido, podría llegar a hablar la semana que viene.

¿Cuáles son las otras medidas del Gobierno?

Ya se confirmó el aumento de 52,7% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que beneficia a trabajadores y beneficiarios de planes sociales como Potenciar Trabajo, Plan Acompañar, Fondo de Desempleo, entre otros. Llega en el momento justo, considerando que quedan afuera del bono o IFE.

También se definió la jubilación anticipada desde los 55 años y el Plan PreViaje, que incluye a los jubilados. Por otro lado se esperan los créditos a tasa cero para trabajadores, se amplía el Plan Te Sumo para jóvenes desde 18 años y podría pagarse un nuevo bono de $6000 a jubilados y pensionados.

Recordemos que en diciembre llegan los nuevos incrementos para jubilados y asignaciones, ya que el último del 12,39% se otorgó en septiembre.