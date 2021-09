ANSES | ¿Las asignaciones SUAF van a cobrar el IFE 4?

Dentro de los beneficiarios que probablemente serán compatibles con el nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 2021, muchos de ellos son los mismos que lo recibieron el año pasado.

Sin embargo, al no tener aún el anuncio oficial por parte del Gobierno Nacional, existen algunas dudas sobre quiénes efectivamente lo van a recibir y quiénes no, teniendo en cuenta que es más "selectivo". Entre ellos, los titulares de las asignaciones familiares del sistema SUAF tienen la duda.

¿Quiénes son compatibles con el IFE 4?

La diferencia es que este IFE será más segmentado y selectivo para ayudar a los sectores más vulnerables. En ese sentido, este año abarcaría entre 2 y 3 millones de personas (en el 2020 fue para 9 millones).

Así, serían compatibles para cobrar:

Personas sin trabajo formal registrado

Asignación Universal por Hijo (AUH) - siempre y cuando no tengan Potenciar Trabajo

AUH por discapacidad

Asignación por Embarazo (AUE)

Becas Progresar

Monotributistas de categorías A y B

Monotributistas sociales

Empleadas de casas particulares (domésticas)

Además, como requisitos deben ser personas de entre 18 y 65 años y ser argentinos nativos o naturalizados con al menos dos años de residencia en el país.

¿Quiénes no podrían recibirlo?

Trabajadores en relación de dependencia, en blanco

Jubilados y pensionados

Pensiones no Contributivas (PNC)

Asignaciones Familiares de sistema SUAF

Monotributistas de categorías C o superiores

No recibir otro plan o salario complementario como Potenciar Trabajo, Fondo de Desempleo, Plan Acompañar, entre otros.

¿Qué pasa con SUAF?

El caso de SUAF es justamente el de los trabajadores en relación de dependencia, o sea que tienen un empleo formal o en blanco. En ese sentido, no serán alcanzados por la ayuda económica, ya que está destinada a los sectores más vulnerables y pone en primera línea a aquellos sin trabajo.

La única excepción de trabajadores -como indica la lista de compatibilidades- es el caso de las empleadas domésticas.

¿Y SUAF por embargo?

Por otro lado, la situación de las asignaciones por embargo puede llegar a estar en duda. Lo cierto es que desde hace tiempo se contempla un poco más la situación de estas mamás que procedieron al embargo mediante al Formulario Madres, ya que es muy parecida a la de una AUH por ejemplo.

Se sabe que en 2020 muchas SUAF por embargo sí cobraron el IFE, pero aún no se puede confirmar oficialmente porque resta que el Gobierno haga el anuncio y lleguen todos los detalles para poder tener esa seguridad.

¿Cuánto se paga de IFE en 2021?

Todavía falta el anuncio oficial del Gobierno Nacional, pero se estima que el nuevo IFE estará entre $15.000 y $16.200 aproximadamente, teniendo en cuenta la inflación acumulada, motivo por el cual el monto debe ser mayor al del año pasado.

¿Cuándo lo van a pagar?

La fecha de cobro exacta tampoco se ha dado a conocer todavía, pero se espera que sea en octubre o a más tardar en noviembre, ya que se vienen las elecciones y todas las novedades, planes, aumentos, entre otros, surgen antes de ese momento.

¿Cómo anotarse en el IFE 4?

Es importante saber que todavía no hay un formulario para anotarse en el IFE 4 y tampoco se envía por mail la información. Por eso para evitar estafas, no hay que dar información a terceros ni completar solicitudes que no sean oficiales. Desde el Gobierno y ANSES se va a dar esa información, al igual que los medios de comunicación.

Lo que sí hay que hacer para anticiparse es actualizar los datos en la aplicación Mi ANSES. De esta manera ANSES puede saber que te corresponde determinado pago o prestación, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos.

Por ejemplo, puede pasar que una persona estaba trabajando en relación de dependencia pero perdió el empleo. Se debe actualizar la información lo antes posible para que no siga quedando registrado el trabajo en blanco, sobre todo porque la baja en la AFIP puede tardar.

¿Hay aumento o bono?

Por un lado, el Gobierno ya confirmó el aumento del 52,7% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que va a beneficiar a trabajadores y también a determinados planes como Potenciar Trabajo, Fondo de Desempleo, Plan Acompañar, Becas Progresar, entre otros, que van a tener el incremento.

A su vez, el aumento impactará en las SUAF, pero no por el lado de ANSES, sino que subirá el salario que cobran por su trabajo, ya sea en relación de dependencia o monotributistas. Lo que sí hay que tener en cuenta es que al subir el salario, baja la asignación y también cuando se superan los topes, pueden quedar afuera.

También se habla de un nuevo bono de $6000 para jubilados y pensionados. Aunque todavía no está confirmado oficialmente, podría pagarse en octubre.

