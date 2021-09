ANSES | ¿La AUH podrá cobrar el nuevo IFE 2021?

Esta semana la mayor novedad dentro del universo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene que ver con las nuevas medidas que anunciará el Gobierno Nacional, entre las que se incluye la fuerte posibilidad de que se pague próximamente el nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Todavía hay algunas especulaciones porque falta conocer la información oficial, sobre todo en torno a quiénes lo van a cobrar y cómo, es decir, si hay que inscribirse o no. En este caso vamos a analizar el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

¿Quiénes van a recibir el nuevo IFE?

Se espera que sea muy similar al que se pagó en 2020 pero segmentado, es decir, más selectivo. Así, sería para entre 2 y 3 millones de personas que cumplan los requisitos.

En ese sentido, lo fundamental es que el titular o el grupo familiar no tengan ingresos de trabajos registrados (en blanco) en relación de dependencia. Sin embargo, los grupos que lo reciban van a ser parecidos a los del IFE anterior.

¿La AUH lo puede cobrar?

Sí. Es muy importante saber que esta nueva ayuda económica va a ser compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y también con la Asignación por Embarazo (AUE) y las becas Progresar.

Pero no todas las AUH van a poder acceder, ya que el IFE no sería compatible con programas o salarios complementarios como Potenciar Trabajo. Esto quiere decir que las AUH que estén en Potenciar no van a poder cobrar.

¿Cuáles son los requisitos?

Si tomamos como ejemplo el Ingreso Familiar de Emergencia del año pasado, estos serían los requisitos, ya que lo más probable es que se repitan este año:

Ser trabajar informal, empleados de casas particulares, monotributistas sociales y monotributistas de las categorías A y B.

Tener entre 18 y 65 años.

Ser argentino nativo o naturalizado y residente durante al menos dos años.

El titular o su grupo familiar no deben tener ingresos de trabajos registrados en relación de dependencia.

No deben ser monotributistas de categoría C o superior.

No ser beneficiario del Fondo de Desempleo.

No percibir jubilaciones, pensiones o pensiones no contributivas (PNC)

No ser beneficiario de otros planes sociales o salarios complementarios, como Potenciar Trabajo.

¿Cuánto van a percibir de IFE?

Por ahora no está confirmado el monto exacto, pero sí se sabe que se va a pagar más que el anterior. En el 2020 se pagaron $10.000, pero con la inflación la ayuda económica aumenta.

MONTOS ANSES SEPTIEMBRE 2021

¿Cuánto va a cobrar AUH?

Las titulares de la asignación tienen diferentes pagos y no perderían ninguno por recibir el IFE. Entonces cobrarían:

AUH ➡ $4040 por cada hijo.

Tarjeta Alimentar ➡ $6000 por un hijo, $9000 por dos y $12000 por tres o más.

Complemento de $7083 por cada hijo de acuerdo a cuándo hayan presentado la Declaración Jurada en Mi ANSES, ya que se paga a los dos meses a partir de la fecha del trámite. Si lo hicieron en julio, cobran en septiembre, si lo hicieron en agosto les toca en octubre y así sucesivamente.

IFE 2021 (monto a confirmar)

MONTOS AUH SEPTIEMBRE POR HASTA 6 HIJOS

¿Cuándo se cobra?

Lo que ya es seguro es que este nuevo IFE se cobra en el 2021. Teniendo en cuenta que ya pasamos la mitad del año y se acercan las elecciones de noviembre, se espera el anuncio oficial próximamente y que se empiece a cobrar entre octubre y noviembre, pero resta que lo confirme el Gobierno.

¿Cómo acceder a la ayuda económica?

Esta es otra de las dudas que falta confirmar. Aún no se sabe si van a haber inscripciones o si el pago será automático para quienes les corresponda. Sí es muy seguro que se deposite en la cuenta bancaria informada en ANSES.

Por otro lado, es muy importante mantener los datos en la aplicación Mi ANSES porque es la manera que tiene el organismo de saber a quién le corresponde este y otros pagos, ayudas o bonos. Por ejemplo, en el caso de la Tarjeta Alimentar es automático pero se toman estos datos de ANSES.

¿Hay otros pagos o bonos?

La otra gran novedad es la posibilidad de pagar un nuevo bono a las jubilaciones y pensiones mínimas. Recordemos que en agosto se pagó uno de $5000. En esta oportunidad sería de $6000 aproximadamente, pero también deberá ser confirmado oficialmente.

También se adelantaría la reunión para aumentar un 10% más el salario mínimo, habría un incremento a trabajadores de sector público (provincial y nacional) y privado, créditos a tasa cero para trabajadores asalariados, entre otros. Actualmente hay otros pagos para este mes.

TODOS LOS PAGOS DE SEPTIEMBRE 2021