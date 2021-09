ANSES | ¿Hay un formulario de inscripción para el IFE 4?

Con todas las novedades que van surgiendo, las medidas que planea el Gobierno Nacional y, sobre todo, el posible nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), son muchas las dudas que pueden presentarse a la hora de intentar acceder a la ayuda económica.

Una de las tantas interrogantes tiene que ver con la forma de anotarse al IFE y, en ese sentido, quiénes pueden acceder o cómo pueden asegurarse el pago.

TODO LO QUE TENÉS QUE SABER DEL IFE

¿Hay un formulario de inscripción?

No, por ahora no hay un formulario ni otra forma de anotarse al IFE. De hecho, al ingresar a la página del Ingreso Familiar de Emergencia, figuran los datos del año pasado.

Por otro lado, no hay que dar información a terceros ni confiar en correos porque no sólo está circulando una nueva estafa, sino que también pueden haber diferentes datos falsos, ya que el Gobierno todavía no anunció la ayuda económica. Es importante esperar e informarse por canales oficiales para acceder una vez que haya sido lanzado.

¿Qué se puede hacer?

Lo que sí se puede ir haciendo de manera anticipada es actualizar los datos en la aplicación Mi ANSES. Esta es la manera que tiene el organismo de saber que determinada prestación te corresponde.

Por ejemplo, se sabe que los trabajadores en relación de dependencia no cobran el IFE. Una persona que tenía empleo y luego lo perdió, debe actualizar esa información para tener más posibilidades de, en este caso, recibir la ayuda económica. También para pasar de SUAF a AUH, entre otras cosas.

Mantener esta información al día a través de la app o en la página de ANSES es clave para no tener inconvenientes a la hora de cobrar.

¿Cómo actualizar los datos en Mi ANSES?

El trámite es sencillo y en pocos pasos. Hay que ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social:

1) En la página vas a encontrar, del lado derecho, la ventana "Actualizá tus datos", donde se debe seleccionar "ir a mis datos".

2) Se podrá modificar o validar la información personal.

3) También podés entrar a "Información personal" del lado izquierdo de la pantalla, donde habrá otro tipo de datos para actualizar.

Se puede llevar a cabo entrando a Mi ANSES por la página web oficial, desde la computadora, o mejor aún descargando la app gratuita de Mi ANSES, ya que funciona más rápido. También se puede realizar en Atención Virtual.

Si cobré el IFE en 2020, ¿Lo vuelvo a recibir?

Si recibiste la ayuda el año pasado, tenés más posibilidades de cobrarlo nuevamente, siempre y cuando no haya cambiado la situación laboral, ni convivas con personas que tengan ingresos en blanco ni recibas un plan social.

La base de datos sin duda será tomada en cuenta para agilizar el proceso y repartir el IFE a todos aquellos que les corresponde y siguen cumpliendo los requisitos, entre los que también está tener entre 18 y 65 años, ser argentino o naturalizado y no tener trabajo registrado, monotributo de categoría C o superior, entre otros.

Importante: toda la información hasta el momento es estimada en base al IFE del año pasado. Sin embargo, este año será para 3 millones de personas (en 2020 fue para 9 millones) y aún falta el anuncio oficial, o sea que no se pueden confirmar datos concretos todavía.

¿Quiénes van a cobrar la ayuda económica?

Por lo que se sabe hasta el momento, lo van a recibir:

Monotributistas sociales

Monotributistas de las categorías A y B

Desocupados (que no cobren desempleo)

Trabajadores Informales

Se dijo que AUH, AUE, becas Progresar y personal doméstico podrían llegar a quedar afuera. Lo cierto es que todavía no se puede afirmar que reciban o no el IFE, sino que se necesita el anuncio oficial. Quienes no lo van a recibir son principalmente los trabajadores registrados, por ende tampoco SUAF.

Lo que sí es seguro es que estos grupos van a recibir una ayuda económica antes de las elecciones de noviembre. La misma puede ser en forma de IFE, bono o aumento, pero se vienen distintas novedades, es decir que no van a quedar afuera de algún tipo de refuerzo monetario.

¿Cuándo y cuánto se paga?

Esta es otra de las dudas frecuentes en el tema. Con respecto a las fechas, se estima que será en octubre o al menos antes de las elecciones del 14 de noviembre. Sobre los montos, se dijo que puede ser de entre $10.000 y $12.000, pero también podría llegar a ser de $15.000 o más, a raíz de la inflación.

Una vez más, habrá que esperar al lanzamiento oficial para confirmar cualquier tipo de información.

¿Qué pagos pueden llegar en octubre?

Sería casi seguro un nuevo bono de entre $5000 y $6000 para jubilados, pensionados y, quizás, Pensiones no Contributivas (PNC) mayores de edad. Por otro lado, está confirmado el aumento del 52,7% en tres tramos del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), con lo cual beneficia a trabajadores y planes como Potenciar Trabajo, Fondo de Desempleo, Plan Acompañar, entre otros.

También se habló de un aumento de $3000 para la Tarjeta Alimentar, pero la realidad es que aún no se ha confirmado nada al respecto. A su vez, se nombró aumento o bono para AUH, que en ese caso reemplazaría al IFE.

Otras medidas que quiere tomar el Gobierno son los créditos a tasa cero para trabajadores, suba del mínimo imponible a Ganancias, plan PreViaje incluyendo a jubilados y ampliación de programas de trabajo.