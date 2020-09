ANSES está pagando IFE atrasados: ¿cuándo cobro?

Desde que comenzaron a pagar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10000, muchas personas reclamaron que no pudieron cobrar cuando les correspondía.

En diálogo con fuentes de ANSES, El Ciudadano pudo corroborar que en septiembre se regularizarán algunos pagos que no fueron abonados por error de sistema.

¿A quiénes se les pagarán IFE atrasados?

El Ingreso Familiar de Emergencia atrasado se le abonará a aquellos beneficiarios que no lo recibieron pero SÍ les correspondía.

De esta manera van a poder cobrar en septiembre beneficiarios de la AUH o de la AUE que en su fecha no pudieron recibir el beneficio o por algún error del sistema, o porque no tenían actualizados los datos en ANSES o porque habían seleccionado una caja de ahorro que no estaba funcionando.

¿Cómo saber si conmigo se equivocaron?

La mejor forma de saber si se equivocaron con tu liquidación del IFE es comunicarse con empleados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)

Te podés comunicar a través de:

Atención Virtual

A través de la página de ANSES, en el apartado que señala Atención Virtual, con Clave de la Seguridad Social

HACÉ CLICK AQUÍ Y ENTRÁ A LA ATENCIÓN VIRTUAL

Llamando al 130

A través del número teléfonico, los beneficiarios pueden recibir información más detallada. Esta vía de comunicación suele ser engorrosa ya que por la cantidad de consultas las líneas suelen estar saturadas.

¿Quiénes no van a cobrar?

Las personas que no van a cobrar el IFE son aquellas que no entran en el reglamento de beneficiarios dispuesto por el Gobierno.

Trabajadores en Blanco

Monotributistas C en adelante

Jubilados

Pensionados

Jóvenes de 24 años o menos que convivan con sus padres y uno perciba el IFE o trabaje en blanco.

Personas en una posición económica consolidada que después de ligar los datos con AFIP se comprobó que no necesita el IFE

Todavía no cobré el Tercer IFE: ¿cuándo cobro?

Para conocer cuándo cobrás el Tercer IFE, si todavía no lo percibiste, podés hacerlo a través de la página web de ANSES

Recordá que tenés que tener Clave de Seguridad Social y el CUIL a mano.

INGRESÁ DESDE AQUÍ Y FIJATE CUÁNDO TE TOCA COBRAR