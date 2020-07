No tengo CBU para cobrar el IFE: ¿como voy a cobrar el tercer bono?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se encuentra abonando el segundo IFE en todo el país.

Además, la ANSES ya anunció que comenzará a pagar la tercera ronda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a los casi 9 millones de beneficiarios de todo el país. El único cambio que se dio con respecto del primer IFE con los siguientes fue que todos deben percibir los $10.000 en una caja de ahorro.

La ANSES anunció que se realizó un trabajo de bancarización intensiva para que todos tengan cuenta.

Nunca me cree una cuenta ¿voy a cobrar?

La ANSES informó que las personas que no se crearon una caja de ahorro para cobrar el IFE serán notificadas vía mensaje de texto con la fecha y banco de cobro, trámite en que concluirá la operatoria para abrirle una caja de ahorros a su nombre.

Tengo cuenta pero no tengo tarjeta de débito

Las cuentas creadas por ANSES corresponden en su mayoría a los bancos Nación y Ciudad.

Es por ello que esas entidades le solicitaron, a quienes vayan a cobrar por primera vez a través de ellas y que aún no cuentan con tarjeta de débito, que consulten primero la fecha y sucursal asignadas por la ANSES para concurrir al banco.

Cómo consulto mi fecha de cobro

Para las personas que no ingresaron CBU hasta el 17 de julio no habrá cronograma de pagos, ya que serán notificadas por separado. Por el momento no se ha hablado de una fecha estimada pero, teniendo en cuenta que el pago del tercer IFE empezará a mediados de agosto, lo más probable es que las fechas de cobro se ubiquen entre el 20 de julio y el 10 del mes próximo.

La manera más sencilla de consultar la fecha de cobro es a través de esta página

www.anses.gob.ar/ife.